Гороскоп на 24 февраля 2026 года: Овнам — время перемен, Весам — новые горизонты: что ждет знаки Зодиака в вторник

21:44, 23 фев 2026

День, по мнению астрологов, открывает окно для смелых решений и свежих стартов. Каждый знак зодиака получит свой набор космических подсказок на этот день.

Овен

Впереди — момент серьёзного выбора. Астрологи советуют довериться себе и не отступать перед рискованными шагами. Награда может оказаться неожиданно щедрой.

Телец

Звёзды сулят заманчивые предложения, в том числе связанные с поездками. Стоит быть открытым к новому опыту и не отказываться от приключений.

Близнецы

Вторник пройдёт под знаком тёплого общения с родными и друзьями. Время, проведённое с близкими, укрепит отношения и зарядит позитивом.

Рак

На первый план выходят денежные вопросы. Самое время присмотреться к дополнительным способам пополнить бюджет.

Лев

Фокус дня — саморазвитие. Освоение нового навыка или направления станет прочным фундаментом для грядущих замыслов.

Дева

Нестандартный взгляд на рабочие задачи принесёт ощутимые плоды. Не стоит держать свои идеи при себе — их оценят.

Весы

Деловая сфера порадует свежими перспективами. Главное — сохранять открытость к переменам, которые уже на подходе.

Скорпион

Астрологи рекомендуют держать эмоции под контролем. В спорных ситуациях лучше искать точки соприкосновения и идти на взаимные уступки.

Стрелец

Удачный момент для запуска новых инициатив. Если перейти от планов к действиям, результат проявится быстрее, чем ожидалось.

Козерог

Внутренний голос будет работать с особой точностью. Доверие к собственным ощущениям убережёт от промахов и подскажет верное направление.

Водолей

Стоит навести порядок в рабочих процессах. Систематизация дел напрямую повлияет на эффективность и общий настрой.

Рыбы

День обещает приятные моменты в дружеской компании. Позвольте себе отдохнуть и получить удовольствие от неформального общения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
