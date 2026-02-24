Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 25 февраля 2026 года: Тельцам — успех в начинаниях, Скорпионы — время для отдыха: что ждет знаки Зодиака в среду

Гороскоп на 25 февраля 2026 года: Тельцам — успех в начинаниях, Скорпионы — время для отдыха: что ждет знаки Зодиака в среду

21:54, 24 фев 2026

25 февраля астрологи называют днём амбиций и новых возможностей. Звёзды советуют не откладывать важные решения и смело проявлять инициативу. Вот что ждёт каждый знак зодиака.

Овен. Финансовое чутьё сегодня работает безотказно. Самое время укрепить материальную базу — все ресурсы для этого под рукой.

Телец. Отличный момент для запуска свежих начинаний. Нужные люди оценят ваши идеи по достоинству, а результат не заставит себя ждать.

Близнецы. Впереди насыщенный день, полный контактов и встреч. Открытость к диалогу способна обернуться выгодными предложениями.

Рак. Стоит обратить внимание на внутренний мир. Посвятите время себе и собственным потребностям — это поможет разобраться в приоритетах.

Лев. Нестандартный взгляд на рабочие задачи принесёт ощутимые плоды. Не стесняйтесь демонстрировать свои способности.

Дева. Пришла пора взяться за накопившиеся незавершённые дела. То, что давно откладывалось, сегодня требует внимания и точки.

Весы. Благоприятный день для деловых встреч и переговоров. Врождённая дипломатичность станет главным козырем на пути к нужному результату.

Скорпион. Звёзды рекомендуют взять паузу и позволить себе отдых. Восстановление сил сейчас — залог будущих побед.

Стрелец. Ваши замыслы сегодня окажутся как никогда своевременными. Делитесь ими с окружением — поддержка обеспечена.

Козерог. Сконцентрируйтесь на ключевых целях. День располагает к тому, чтобы продвинуться к их воплощению на несколько шагов вперёд.

Водолей. Тёплые моменты в компании родных и близких зарядят энергией. Поддерживайте связь с дорогими людьми — это бесценно.

Рыбы. Удачное время для стратегического планирования. Чёткий план действий сегодня станет надёжным фундаментом для реализации задуманного.

Автор: Семен Подгорный
