Гороскоп на 26 февраля 2026 года: Овнам — время перемен, Тельцам — удачные покупки: что ждет знаки Зодиака в четверг
20:37, 25 фев 2026
26 февраля, по мнению астрологов, станет днём, когда энергия перемен выйдет на первый план. Звёзды рекомендуют использовать этот импульс для реализации планов и не бояться решительных действий.
Овен
Желание изменений станет особенно острым. Идеи, которые давно не давали покоя, требуют воплощения. Самое время перейти от размышлений к конкретным шагам.
Телец
Благоприятный момент для финансовых решений — покупок и вложений. Есть шанс отыскать то, за чем долго охотились. Главное — не упустить момент.
Близнецы
Контакты с друзьями и коллегами принесут свежие идеи. Стоит направить общение в продуктивное русло и совместно продвинуть рабочий проект.
Рак
Подходящий день для того, чтобы разобраться в собственных приоритетах. Важно понять, что по-настоящему ценно, и сделать осознанный выбор.
Лев
Энергия на максимуме. Удачное время, чтобы мотивировать окружающих и продвинуть собственные инициативы.
Дева
Звёзды советуют уделить внимание самочувствию. Физическая активность или восстанавливающие практики будут особенно полезны.
Весы
Удачный день для романтики и тёплого общения с близкими. Внимание к партнёру укрепит отношения.
Скорпион
Фокус на обучении и саморазвитии. Новые знания, полученные сегодня, способны открыть неожиданные перспективы.
Стрелец
Окружающие поддержат начинания. Стоит обсудить планы с близкими — они подскажут пути реализации.
Козерог
Карьерные вопросы выходят на первый план. Возможность сделать значимый шаг в профессиональной сфере.
Водолей
Творческая энергия зашкаливает. Стоит позволить себе нестандартные решения в текущих делах и проектах.
Рыбы
Время стратегического планирования. Астрологи рекомендуют продумать цели и выстроить чёткий алгоритм их достижения.
