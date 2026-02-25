Гороскоп на 26 февраля 2026 года: Овнам — время перемен, Тельцам — удачные покупки: что ждет знаки Зодиака в четверг

20:37, 25 фев 2026

26 февраля, по мнению астрологов, станет днём, когда энергия перемен выйдет на первый план. Звёзды рекомендуют использовать этот импульс для реализации планов и не бояться решительных действий.

Овен

Желание изменений станет особенно острым. Идеи, которые давно не давали покоя, требуют воплощения. Самое время перейти от размышлений к конкретным шагам.

Телец

Благоприятный момент для финансовых решений — покупок и вложений. Есть шанс отыскать то, за чем долго охотились. Главное — не упустить момент.

Близнецы

Контакты с друзьями и коллегами принесут свежие идеи. Стоит направить общение в продуктивное русло и совместно продвинуть рабочий проект.

Рак

Подходящий день для того, чтобы разобраться в собственных приоритетах. Важно понять, что по-настоящему ценно, и сделать осознанный выбор.

Лев

Энергия на максимуме. Удачное время, чтобы мотивировать окружающих и продвинуть собственные инициативы.

Дева

Звёзды советуют уделить внимание самочувствию. Физическая активность или восстанавливающие практики будут особенно полезны.

Весы

Удачный день для романтики и тёплого общения с близкими. Внимание к партнёру укрепит отношения.

Скорпион

Фокус на обучении и саморазвитии. Новые знания, полученные сегодня, способны открыть неожиданные перспективы.

Стрелец

Окружающие поддержат начинания. Стоит обсудить планы с близкими — они подскажут пути реализации.

Козерог

Карьерные вопросы выходят на первый план. Возможность сделать значимый шаг в профессиональной сфере.

Водолей

Творческая энергия зашкаливает. Стоит позволить себе нестандартные решения в текущих делах и проектах.

Рыбы

Время стратегического планирования. Астрологи рекомендуют продумать цели и выстроить чёткий алгоритм их достижения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash