Гороскоп на 28 февраля 2026 года: Тельцам — открывать новые горизонты, Девам — сосредоточиться на отношениях: что принесет суббота всем знакам Зодиака

21:30, 27 фев 2026

Последний день зимы, 28 февраля, по мнению астрологов, окажется насыщенным временем для саморазвития и реализации давних планов. Каждому знаку зодиака звёзды подготовили свой сценарий.

Овен. Благоприятный период для финансовых вопросов. Стоит пересмотреть траты и присмотреться к перспективным вложениям.

Телец. Энергия зашкаливает — самое время запускать новые проекты. Всё задуманное имеет шансы воплотиться в жизнь.

Близнецы. Впереди любопытные знакомства и полезные контакты. Стоит использовать день для общения и обмена мыслями.

Рак. Лучше посвятить время себе. Уединение и внутренний диалог помогут навести порядок в чувствах и мыслях.

Лев. Подходящий момент продемонстрировать лидерские качества. Окружающие оценят ваши способности по достоинству.

Дева. Удачный день для укрепления отношений с родными. Совместное время и откровенный разговор пойдут на пользу.

Весы. Внимание к мелочам в рабочих процессах принесёт результат. Текущие задачи удастся завершить без накладок.

Скорпион. Пора сфокусироваться на стратегических планах. Ответ на давний вопрос окажется совсем рядом.

Стрелец. День располагает к воплощению творческих замыслов. Смело пробуйте нестандартные подходы.

Козерог. Звёзды рекомендуют уделить внимание физической форме. Тренировка или прогулка помогут восполнить ресурс и поднять тонус.

Водолей. На горизонте — свежие идеи и неожиданные перспективы. Эксперименты в этот день способны привести к впечатляющим результатам.

Рыбы. Время остановиться и переосмыслить приоритеты. Задайте себе вопрос о том, что по-настоящему важно. Поддержка близких людей не заставит себя ждать.

