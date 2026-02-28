Гороскоп на 1 марта 2026 года: Овнам — время для перемен, Скорпионам — важные решения: что ждет все знаки Зодиака

21:28, 28 фев 2026

Первый день весны, 1 марта, по мнению астрологов, окажется насыщенным энергией и откроет новые горизонты. Вот что ждёт каждый знак зодиака.

Овнам выпадет возможность круто развернуть свою жизнь — в карьере или в личном. Главное — не упустить момент.

Тельцам стоит посвятить день себе и любимым занятиям, восстановив внутренний баланс.

Близнецы окажутся в центре внимания — удачное время для укрепления связей и полезных знакомств.

Ракам рекомендуется оглянуться на свои достижения и наметить дальнейший курс.

Львам звёзды советуют собрать команду единомышленников и запустить совместный проект — успех не заставит себя ждать.

Девам важно сфокусироваться на деталях: внимание к мелочам убережёт от промахов.

Весы наконец разберутся с давно отложенными вопросами и удивятся собственной продуктивности.

Скорпионам предстоит непростой выбор — спешить не стоит, лучше довериться интуиции.

Стрельцам день принесёт яркие впечатления и шанс открыть для себя что-то новое.

Козерогам пора заняться финансами: проанализировать бюджет и спланировать расходы.

Водолеи получат поддержку окружающих — их идеи быстро найдут отклик и воплотятся в жизнь.

Рыбам лучше взять паузу, восстановить силы и прислушаться к внутреннему голосу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash