Гороскоп на 1 марта 2026 года: Овнам — время для перемен, Скорпионам — важные решения: что ждет все знаки Зодиака
21:28, 28 фев 2026
Первый день весны, 1 марта, по мнению астрологов, окажется насыщенным энергией и откроет новые горизонты. Вот что ждёт каждый знак зодиака.
Овнам выпадет возможность круто развернуть свою жизнь — в карьере или в личном. Главное — не упустить момент.
Тельцам стоит посвятить день себе и любимым занятиям, восстановив внутренний баланс.
Близнецы окажутся в центре внимания — удачное время для укрепления связей и полезных знакомств.
Ракам рекомендуется оглянуться на свои достижения и наметить дальнейший курс.
Львам звёзды советуют собрать команду единомышленников и запустить совместный проект — успех не заставит себя ждать.
Девам важно сфокусироваться на деталях: внимание к мелочам убережёт от промахов.
Весы наконец разберутся с давно отложенными вопросами и удивятся собственной продуктивности.
Скорпионам предстоит непростой выбор — спешить не стоит, лучше довериться интуиции.
Стрельцам день принесёт яркие впечатления и шанс открыть для себя что-то новое.
Козерогам пора заняться финансами: проанализировать бюджет и спланировать расходы.
Водолеи получат поддержку окружающих — их идеи быстро найдут отклик и воплотятся в жизнь.
Рыбам лучше взять паузу, восстановить силы и прислушаться к внутреннему голосу.
