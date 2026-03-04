Гороскоп на 5 марта 2026 года: Овнам — новые начинания, Скорпионам — время для размышлений: что ждет в четверг все знаки Зодиака

21:21, 04 мар 2026

5 марта, по мнению астрологов, станет днем, когда каждый знак Зодиака получит шанс изменить привычный ход вещей. Вот что советуют звезды.

Овен

Четверг идеально подходит для запуска свежих начинаний. Появится возможность исправить старые промахи и сделать уверенный шаг вперед. Не бойтесь действовать смело.

Телец

Делайте ставку на общение. Впереди любопытные знакомства и разговоры, способные перевернуть ваше представление о привычных вещах.

Близнецы

Самое время сфокусироваться на собственных замыслах. Мысли сейчас легко превращаются в конкретные действия — фиксируйте цели и приступайте к их реализации.

Рак

Уделите внимание родным и близким. Займитесь тем, что дарит внутреннюю гармонию и хорошее настроение.

Лев

Вы находитесь на подъеме. Направьте энергию на то, чтобы мотивировать окружающих и транслировать свои идеи.

Дева

Благоприятный момент для работы над ошибками и выстраивания стратегии на будущее. Сделайте правильные выводы — они помогут качественно улучшить вашу жизнь.

Весы

Ищите золотую середину между профессиональными задачами и личным пространством. Внимание к близким людям укрепит ваши связи.

Скорпион

Четверг будет наполнен глубокими размышлениями. Разберитесь в собственных переживаниях — это прояснит направление дальнейшего движения.

Стрелец

Настало время раздвигать границы привычного. Взгляните на происходящее под новым углом и попробуйте то, на что раньше не решались.

Козерог

Все внимание — карьерным амбициям. Период требует настойчивости и дисциплины. Результаты усердной работы проявятся совсем скоро.

Водолей

Доверьтесь собственной интуиции и внутреннему голосу. Отпустите контроль и позвольте ситуации развиваться естественным образом.

Рыбы

Впереди результативный день. Не пытайтесь управлять каждой деталью — дайте обстоятельствам сложиться самостоятельно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash