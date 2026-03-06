Гороскоп на 7 марта 2026 года: Ракам — время для себя, Козерогам — новые горизонты: что ждет в субботу все знаки Зодиака

21:07, 06 мар 2026

Каждый знак зодиака сегодня получает свой сигнал — кому считать деньги, кому искать новые знакомства, кому просто отдохнуть. Астрологи составили прогноз на день для всех двенадцати знаков.

Овен. Деньги любят счёт — сегодня особенно. Разберитесь с доходами и расходами, набросайте бюджет. Что-то может прийти неожиданно.

Телец. Дом, уют, семья. Никакой суеты — только тёплый вечер с близкими. Именно это сейчас важнее всего.

Близнецы. День на общение. Встречи, разговоры, знакомства — не отмахивайтесь, нужный человек может появиться в любой момент.

Рак. Время действовать, а не откладывать. Берите идеи в работу, пробуйте новое — день на вашей стороне.

Лев. Активность — ваш ресурс сегодня. Чем больше в движении, тем лучше настроение и самочувствие.

Дева. Планы могут поменяться — и не один раз. Держите себя в руках, реагируйте спокойно.

Весы. Отдых — не слабость, а необходимость. Отложите проблемы, позвольте себе просто выдохнуть.

Скорпион. Предстоит важный разговор. Говорите честно — именно это сблизит, а не отдалит.

Стрелец. Рискуйте. Удача сегодня поддерживает тех, кто не боится делать первый шаг.

Козерог. Поступят интересные предложения — не пропустите. Будьте внимательны к деталям.

Водолей. День для головы. Курс, книга, язык — любой формат обучения сейчас даст результат быстрее, чем кажется.

Рыбы. Слушайте себя. Интуиция сегодня работает точнее любого совета со стороны.

