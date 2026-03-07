Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 8 марта 2026 года: Овнам — важные начинания, Водолеям — время для романтики: что ждет в воскресенье все знаки Зодиака

21:46, 07 мар 2026

Воскресенье, 8 марта, по мнению астрологов, станет удачным днём для укрепления отношений и личностного роста. Звёзды рекомендуют быть чуткими к себе и окружающим.

Огненные знаки

Овны ощутят мощный заряд энергии — самое время запускать новые начинания.

Львам стоит искать площадки для демонстрации своих способностей: творческая активность вдохновит на дальнейшие достижения.

Стрельцам важно выдержать равновесие между трудом и отдыхом, чтобы не допустить перенапряжения.

Земные знаки

Тельцам рекомендуется сосредоточиться на внутренней гармонии и накопить позитивную энергию перед рабочей неделей.

Девам полезно заняться здоровьем — прогулки и физическая активность помогут восстановить ресурс.

Козерогам звёзды советуют уделить время мечтам и долгосрочным планам.

Воздушные знаки

Близнецы найдут вдохновение в общении — день располагает к любимым занятиям.

Весам астрологи рекомендуют не скрывать чувства: период особенно удачен для романтических встреч.

Водолеев ждёт нежный и тёплый день рядом с близкими людьми — совместное время укрепит связи.

Водные знаки

Ракам стоит определить истинные приоритеты и не бояться масштабных целей.

Скорпионы обретут ясность в текущих делах — успех придёт к тем, кто выстроит чёткий план.

Рыбам поможет интуиция: даже в сложных ситуациях воображение подскажет верный путь.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
