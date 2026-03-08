Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 9 марта 2026 года: Тельцам — время для самосовершенствования, Скорпионам — новые встречи: что ждет в понедельник все знаки Зодиака

21:10, 08 мар 2026

Новая рабочая неделя начинается с благоприятного расположения звезд. Астрологи рекомендуют прислушаться к внутренним желаниям и не упускать шансы для развития. Вот что ждет каждый знак зодиака 9 марта.

Огненные знаки

Овны получат возможность взглянуть на застарелые проблемы под новым углом. Главное — не отвергать нестандартные подходы.

Львам стоит быть начеку: предложения по карьерному росту могут поступить в самый неожиданный момент.

Стрельцам день благоволит для воплощения творческих замыслов — самое время проявить смелость и креативность.

Земные знаки

Тельцам звезды советуют вложить время в саморазвитие и поиск новых знаний.

Девы справятся с любыми задачами, если сосредоточатся на планах и обязанностях.

Козерогам рекомендуется обратить внимание на финансы — удачный момент для анализа расходов и планирования бюджета.

Воздушные знаки

Близнецы проведут день на подъеме: встречи с друзьями и коллегами принесут не только хорошее настроение, но и единомышленников для новых проектов.

Весам будет легко находить общий язык с окружающими — стоит проявить открытость.

Водолеям лучше выделить время на отдых и восстановление сил.

Водные знаки

Ракам день подходит для укрепления семейных связей — общение с близкими восстановит эмоциональное равновесие.

Скорпионам стоит расширить круг общения: возможна встреча с человеком, который сыграет значимую роль в будущем.

Рыбам следует довериться интуиции — она поможет разобраться в непростых ситуациях и принять верные решения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
