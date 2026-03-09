Гороскоп на 10 марта 2026 года: Скорпионам — время для новых начинаний, Ракам — укрепление отношений: что ждет в вторник все знаки Зодиака

21:24, 09 мар 2026

Десятое марта, по мнению астрологов, станет днём новых возможностей. Главный совет на сутки — искать баланс и не игнорировать знаки судьбы.

Овны могут оказаться в нестандартной ситуации, но интуиция не подведёт — она и станет главным навигатором.

Тельцам стоит присмотреться к мелочам: именно детали способны всё изменить — и на работе, и в личных делах.

Близнецам пора укреплять связи с близкими — сейчас поддержка родных особенно важна.

Ракам звёзды дарят удачный момент для романтики: лучше провести вечер в спокойной обстановке с любимым человеком.

Львам выпадает шанс проявить себя — креативные идеи могут заинтересовать нужных людей на работе.

Девам полезно пообщаться с друзьями и не стесняться делиться планами: окружение готово помочь.

Весам рекомендуется остановиться и оценить пройденный путь — самое время составить план на будущее.

Скорпионы ощутят мощный прилив энергии, который лучше направить на запуск новых проектов.

Стрельцам пора выдохнуть и посвятить день себе — отдых сейчас не роскошь, а необходимость.

Козерогам стоит вспомнить о мечтах и побаловать себя приятной покупкой — впереди серьёзные свершения.

Водолеям лучше довериться эмоциям — внутренний голос подскажет верное решение.

Рыбам важно не пропустить шанс, который может появиться в любой момент, — открытость новому сыграет на руку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash