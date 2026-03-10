Гороскоп на 11 марта 2026 года: Овны — время действовать, Тельцы — внимание к финансам: что ждет в среду все знаки Зодиака

20:50, 10 мар 2026

Среда, 11 марта, по мнению астрологов, станет благоприятным днём для постановки целей и поиска новых возможностей. Каждому знаку зодиака звёзды приготовили свои рекомендации.

Овнам стоит действовать решительно — день располагает к судьбоносным решениям. Риск сегодня может оказаться оправданным.

Тельцам лучше присмотреться к своему бюджету: денежные вопросы потребуют повышенного внимания, а импульсивные покупки лучше отложить.

Близнецам окружение способно преподнести приятный сюрприз — не исключено предложение о совместном проекте от кого-то из знакомых.

Ракам рекомендуется проводить время с людьми, которые заряжают энергией, — именно сейчас можно воплотить задуманное.

Львам астрологи советуют позаботиться о здоровье и правильном рационе — силы скоро понадобятся для амбициозных планов.

Девы окажутся в отличной форме: самое время браться за сложные профессиональные задачи, ведь руководство может обратить внимание на их инициативы.

Весам предстоит сфокусироваться на личных отношениях — откровенный разговор с партнёром поможет наладить взаимопонимание.

Скорпионам пора навести порядок в делах и документации — кропотливый труд вскоре принесёт ощутимые результаты.

Стрельцам не следует скрывать чувства: открытость поможет лучше понять близких и получить от них поддержку.

Козероги ощутят творческий подъём — самое время взяться за давно откладываемые проекты, тем более что впереди заманчивые перспективы.

Водолеям стоит прислушаться к внутреннему голосу — интуиция подскажет верные шаги как в профессиональной, так и в личной сфере.

Рыбы увидят перед собой новые горизонты — главное, двигаться вперёд уверенно, но без лишней спешки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru