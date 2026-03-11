Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 12 марта 2026 года: Козерогам — обратить внимание на чувства, Стрельцам — амбициозные планы: что ждет в четверг все знаки Зодиака

Гороскоп на 12 марта 2026 года: Козерогам — обратить внимание на чувства, Стрельцам — амбициозные планы: что ждет в четверг все знаки Зодиака

20:39, 11 мар 2026

Звезды на 12 марта настроены благосклонно — день сулит шансы для личного развития. Главное, говорят астрологи, — поймать баланс между делами и отдыхом.

Огненные знаки

Овны ощутят тягу к переменам. Самое время запускать новые проекты и не отмахиваться от свежих идей.

Львы окажутся на пике творческой энергии — стоит направить её в дело.

Стрельцы будут буквально фонтанировать оптимизмом и энергией. Астрологи рекомендуют не откладывать амбициозные планы.

Земные знаки

Тельцам стоит присмотреться к своему здоровью и пересмотреть питание — организм скажет спасибо.

Девам лучше сконцентрироваться на рабочих задачах и не упускать мелочей — внимание к деталям убережёт от промахов.

Козерогам звезды советуют не замалчивать переживания и быть откровеннее с окружающими.

Воздушные знаки

Близнецов ждёт насыщенный день общения — и по работе, и в семье. Среди новых знакомых могут оказаться полезные для карьеры люди.

Весам рекомендовано уделить время саморазвитию — в голову придут неожиданные идеи.

Водолеи получат возможность проявить свои таланты, и, если не упустят момент — результат впечатлит.

Водные знаки

Ракам стоит уделить внимание близким — кто-то из них нуждается в поддержке, но стесняется попросить.

Скорпионам самое время заняться финансами, разобраться с бюджетом и пересмотреть траты.

Рыбам могут поступить интересные предложения — важно быть открытыми к новому.

