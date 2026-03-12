Все новости Уфы и Башкортостана
Гороскоп на 13 марта 2026 года: Стрельцам — время для самовыражения, Водолеям — новые горизонты: что ждет в пятницу все знаки Зодиака

21:35, 12 мар 2026

Пятница, 13 марта, по мнению астрологов, станет днем, когда каждый знак зодиака получит свой уникальный шанс на перемены. Звезды советуют не игнорировать внутренние желания и действовать решительно.

Овны зарядятся оптимизмом — самое время браться за амбициозные проекты.

Тельцам стоит проявить инициативу и показать, на что они способны.

Близнецам лучше провести день в кругу родных и наконец обсудить накопившиеся вопросы.

У Раков день будет насыщенным — возможны знакомства, способные повлиять на дальнейшую жизнь.

Львов накроет волна вдохновения, которую лучше направить на саморазвитие.

Девам рекомендуется сфокусироваться на текущих делах — внимательность к мелочам убережет от проблем.

Весов ожидает удача в творчестве — эксперименты приветствуются.

Скорпионам пора заняться финансами: проанализировать траты и пересмотреть привычки.

Стрельцам не стоит молчать — окружающие готовы поддержать их идеи.

Козерогам предстоит разобраться в собственных переживаниях, возможно, через откровенный разговор.

Водолеям звезды советуют взглянуть на жизнь свежим взглядом и рассмотреть новые карьерные или личные перспективы.

Рыб ждут интересные предложения — главное, оставаться открытыми к ним.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
