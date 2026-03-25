Гороскоп на 26 марта 2026 года: Близнецам — финансовый успех, Львам — неожиданная помощь: что ждет все знаки Зодиака в четверг

21:11, 25 мар 2026

Четверг станет днём активности и реализации планов.

Овны. Стоит обратиться к своему внутреннему состоянию. Уединение поможет восстановить душевное равновесие.

Тельцы. День требует терпения и последовательности в работе. Приложенные усилия дадут результат в ближайшее время.

Близнецы. Благоприятный период для финансовых решений и вложений. Интуиция станет надёжным ориентиром.

Раки. Ожидается подъём энергии. Подходящий момент для воплощения задуманного.

Львы. Помощь поступит с неожиданной стороны. Важно принять поддержку с благодарностью.

Девы. Акцент на задачах, требующих сосредоточенности. Внимательный подход позволит избежать промахов.

Весы. Время посвятить близким. Совместное общение укрепит отношения и принесёт удовлетворение.

Скорпионы. Возможны неожиданные изменения обстоятельств. Гибкость позволит выйти из любой ситуации с успехом.

Стрельцы. День подходит для получения новых знаний и развития профессиональных навыков.

Козероги. Лидерские качества окажутся востребованы. Есть смысл взять на себя ответственность и повести других к цели.

Водолеи. Рекомендуется сделать паузу в повседневных делах — посетить мероприятие или провести время на свежем воздухе.

Рыбы. Внутренний голос подскажет верное решение. Стоит прислушаться к собственной интуиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru