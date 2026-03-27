Гороскоп на 28 марта 2026 года: Овнам — заряд энергии, Водолеям — головокружительный успех: что ждет все знаки Зодиака в субботу

21:15, 27 мар 2026

Суббота создана не для дел — для себя. Разбираемся, что звёзды приготовили каждому знаку.

Овен. Энергия бьёт через край — не тратьте её впустую. Закройте наконец тот проект, который висит с прошлой недели, или выйдите на пробежку.

Телец. День требует удовольствий. Вкусная еда, spa или любимое хобби — выбирайте сами. Вы заслужили.

Близнецы. Мозг просит пищи. Книга, документалка, лекция — неважно что, важно — новое. Придут нужные мысли.

Рак. Семья важнее всего сегодня. Общий ужин, настолки, кино вместе — проведите этот день с теми, кто рядом.

Лев. Вы в центре. Блистайте — но знайте меру. Перегнуть палку легко.

Дева. Дом ждёт вашего внимания. Порядок, цветы, свечи — создайте атмосферу, в которой хочется дышать.

Весы. Тишина и разговор по душам с близким человеком — вот ваша суббота. Вместе найдёте ответы на то, что беспокоит.

Скорпион. Следите за словами. То, что сказано сегодня сгоряча, завтра не забудут.

Стрелец. На улицу. Природа восстанавливает то, что город забирает.

Козерог. Друзья ждут. Встреча, разговор, совместное время — именно это сейчас нужно вам больше всего.

Водолей. Интуиция не подведёт. Доверяйте себе и действуйте.

Рыбы. Творческий порыв не игнорируйте. Картина, стихи, поделка — реализуйте то, что давно просится наружу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru