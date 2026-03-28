Гороскоп на 29 марта 2026 года: Девам — порадовать себя, Стрельцам — дорога открыта: что ждет знаки Зодиака в воскресенье

21:12, 28 мар 2026

Астрологи опубликовали прогноз на воскресенье. По их данным, этот день станет подходящим временем для размышлений, постановки целей и планирования предстоящей недели.

Овны получили рекомендацию заняться личными финансами: проанализировать доходы и расходы, составить бюджет.

Тельцам советуют не упускать творческий подъём и воплощать задуманное, опираясь на внутренние ощущения.

Близнецам рекомендуют посвятить день общению с родственниками — позвонить родителям или навестить старших членов семьи.

Ракам предлагают сосредоточиться на саморазвитии и получении новых знаний.

Львам советуют проявить настойчивость при столкновении с возможными трудностями.

Девам рекомендуют порадовать себя вкусной едой и небольшими удовольствиями.

Весам предлагают довериться интуиции при принятии решений в непростых ситуациях.

Скорпионам советуют уделить внимание близким и позаботиться о достаточном отдыхе.

Стрельцам рекомендуют не бояться новых начинаний и решительных шагов.

Козерогам предлагают отвлечься от рабочих дел и провести время на свежем воздухе.

Водолеям советуют уделить время друзьям — организовать встречу или созвониться.

Рыбам рекомендуют чётко определить цели и составить конкретный план их достижения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru