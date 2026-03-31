Гороскоп на 1 апреля 2026 года: Ракам — новые горизонты, Водолеям — денежная волна: что принесет среда представителям всех знаков Зодиака

21:43, 31 мар 2026

Астрологи подготовили прогноз для всех знаков зодиака на среду, 1 апреля. День обещает быть временем отдыха и восстановления.

Овен. День принесёт удачу, в особенности в финансовых делах.

Телец. Рутинные дела можно отложить — время посвятить тому, что приносит удовольствие.

Близнецы. Кто-то из окружения нуждается в поддержке. Стоит обратить на это внимание и помочь найти верный путь.

Рак. Поступят новые и интересные предложения. Есть смысл рассмотреть возможности для освоения чего-то нового.

Лев. Открываются перспективы для реализации задуманных проектов и достижения новых целей.

Дева. Следует навести порядок в мыслях и делах. Баланс и гармония станут основой успеха.

Весы. Интуиция укажет верное направление в непростой ситуации. Поддержка придёт оттуда, откуда не ждали.

Скорпион. Сновидения в эту ночь могут содержать важные сигналы — стоит обратить на них внимание.

Стрелец. День будет насыщен событиями. Появится шанс завязать значимые знакомства.

Козерог. Время сосредоточиться на целях и двигаться вперёд — впереди серьёзные дела.

Водолей. Возможны финансовые поступления или выгодное и неожиданное предложение.

Рыбы. Пора заняться делами, которые долго откладывались. Стоит прислушаться к собственным желаниям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru