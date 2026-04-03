4 апреля 2026 года: на Тельцов прольется денежный дождь, Козероги сделают открытие, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:07, 03 апр 2026

В субботу, 4 апреля, астрологический прогноз обещает благоприятный день для всех двенадцати знаков Зодиака. При этом рекомендации для каждого из них принципиально различаются: одним звёзды советуют посвятить день отдыху и развлечениям, другим — завершить накопившиеся дела.

Овен. Суббота пройдёт в хлопотах по дому. Уклониться от бытовых обязанностей не получится, поэтому лучше взяться за них с утра и привлечь к этому домочадцев. В качестве мотивации можно пообещать им совместный поход в кино или праздничный ужин.

Телец. День сулит финансовую удачу. Звёзды обещают весомое денежное поступление при одном условии: часть средств нужно направить на близких. Если же отложить всё в личные сбережения, толку от этого не будет.

Близнецы. Суббота складывается как день активного отдыха и общения. Можно собрать компанию друзей, отправиться в гости, посетить антикафе с настольными играми или освоить новое увлечение. Во всех начинаниях звёзды обещают успех.

Рак. Пока другие знаки отдыхают, Ракам придётся разобраться с незавершёнными делами. В списке — давно откладываемая уборка, рецепт пирога, который ждёт своего часа в закладках, и прогулка с детьми. Тем, у кого детей пока нет, звёзды предлагают задуматься об этом.

Лев. Понежиться в одиночестве весь день вряд ли удастся: родственники, скорее всего, нанесут визит или будут активно выходить на связь. Звёзды советуют проявить терпение — к вечеру ситуация нормализуется.

Дева. День пройдёт в делах, и это принесёт реальную отдачу. Главное — грамотно расставить приоритеты и сосредоточиться на наиболее значимых задачах. Всё сделанное сегодня даст результат, обещает прогноз.

Весы. Звёзды рекомендуют провести субботу вне дома. Подойдут поход в кино или кафе, прогулка в парке, визит в кофейню или спортивное мероприятие. День стоит посвятить приятному досугу без лишней экономии времени и средств.

Скорпион. Суббота потребует выездных дел: поездки в магазин за продуктами на неделю, визита в химчистку или решения других практических задач. В качестве награды за продуктивный день звёзды рекомендуют побаловать себя кофе с выпечкой или любимым блюдом.

Стрелец. Прогноз рекомендует провести день с детьми — собственными или племянниками. Утренний киносеанс, велопрогулка, парк аттракционов или футбольная площадка гарантируют хорошее настроение и заряд энергии на предстоящую неделю.

Козерог. Оптимальный вариант для этого знака — работа в саду или на огороде. Звёзды считают, что лучший отдых для Козерога — это смена деятельности на свежем воздухе. Всё посаженное сегодня даст свои плоды: как минимум — хорошее настроение, как максимум — урожай.

Водолей. День открыт для любых желаний. Звёзды разрешают позволить себе всё, что подскажет воображение. Главная задача на субботу — получать максимум удовольствия от каждого момента.

Рыбы. Лучший сценарий для этого знака — отдых дома. Можно досыпать, провести время под пледом с книгой, журналом или телевизором. Вознаградить себя стоит сытным обедом и сладким десертом: звёзды обещают, что съеденное сегодня отразится исключительно на настроении и карме, но не на фигуре.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
