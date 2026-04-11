12 апреля 2026 года: Девам — взлет карьеры, Скорпионам лучше молчать о своих планах, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:22, 11 апр 2026

Энергетика этого воскресенья располагает к активным действиям, однако астрологи советуют рассчитывать прежде всего на собственные силы. Обещания, которые прозвучат в первой половине дня, рискуют остаться невыполненными, а чрезмерное доверие к чужим словам может обернуться финансовыми потерями. Зато вторая половина дня откроет то, что до сих пор оставалось в тени. Главное — сохранять спокойствие и не давать эмоциям брать верх.

Овен

Звёзды в этот день особенно внимательно наблюдают за поступками Овнов. Каждое проявление слабости или мелочности способно обернуться неприятными последствиями. Напротив, честность и готовность протянуть руку помощи тому, кому сейчас тяжело, вернутся приятным образом — возможно, в виде поддержки от влиятельного человека. Тем, кто позволит себе негативные мысли или недостойные поступки, стоит готовиться к череде неприятностей.

Телец

Для Тельцов воскресенье может оказаться физически непростым. Планетарные влияния сказываются на самочувствии: возможны усталость, обострение хронических заболеваний и общая слабость. В такой день важно не перегружать себя и относиться к собственному здоровью бережно — как к телесному, так и к душевному. Раздражение лучше сдержать, а на недостатки окружающих — просто закрыть глаза.

Близнецы

День выдастся динамичным и непредсказуемым. Временами Близнецы будут чувствовать, что контролируют происходящее, временами — что события развиваются сами по себе, без возможности на них повлиять. Астрологи советуют проявлять инициативу там, где это уместно, и не пытаться переломить ситуацию там, где она складывается не в вашу пользу. Иногда лучший выбор — довериться течению обстоятельств.

Рак

Воскресенье для Раков сулит приятные сюрпризы. Возможна удача в делах, связанных с риском или неожиданным выигрышем. День принесёт события, которые придадут новый импульс и мотивацию. Не исключены похвала от руководства, радостные новости в семье или просто приятные впечатления. Главное — оставаться открытым к новому и сохранять позитивный настрой.

Лев

Главная черта этого воскресенья для Львов — желание бросить всё на полпути. Даже самые ответственные представители знака сегодня предпочтут перенести задачи на потом или передать их другим. Тяга к покою и отдыху будет сильнее любых обязательств. Астрологи не осуждают: воскресенье создано для того, чтобы провести его на диване. Только постарайтесь донести это до близких мягко — они поймут и дадут вам побыть в тишине.

Дева

Для Дев этот день особенно благоприятен в части поездок и перемещений. Длительные путешествия, авиаперелёты и деловые командировки пройдут без осложнений. Кроме того, воскресенье подходит для новых начинаний: запуск карьерного пути, старт проекта или любое другое начинание имеет все шансы развиваться именно так, как задумано.

Весы

Тем Весам, кто в своё время пренебрёг страховкой или мерами предосторожности, стоит быть особенно внимательными. Риск неприятных ситуаций — от дорожного происшествия до деловых потерь — повышен. Если есть возможность исправить прошлую оплошность прямо сейчас, откладывать не стоит: промедление обойдётся дороже.

Скорпион

Скорпионам в воскресенье понадобятся трезвость и способность объективно оценивать происходящее. День потребует быстрых решений, и к этому нужно быть готовым. При этом астрологи советуют не торопиться делиться своими планами — даже с близкими. Всё сказанное вслух рискует обернуться против вас. Действуйте осторожно, но решительно.

Стрелец

Главная опасность воскресенья для Стрельцов — излишняя откровенность. Одна неосторожная фраза способна серьёзно навредить репутации, особенно если она прозвучит в разговоре с начальством. В профессиональном общении лучше придержать язык. А вот с семьёй и близкими можно расслабиться — пошутить, поговорить по душам. Рабочие вопросы вполне подождут до понедельника.

Козерог

Звёзды в этот день поддерживают самопрезентацию Козерогов, особенно тех, кто связан с творческими профессиями. Важный совет: прислушайтесь к рекомендациям более опытного специалиста, даже если этот человек вам лично несимпатичен. Остальным Козерогам астрологи рекомендуют провести день в приятной компании — например, нанести визит старым друзьям.

Водолей

Воскресенье для Водолеев — день семейный. Деловые переговоры и важные обсуждения лучше перенести на начало рабочей недели: сегодня они будут продвигаться медленно и без заметного результата. Зато шопинг, встреча с друзьями или время, проведённое с детьми, принесут настоящее удовольствие и восстановят силы.

Рыбы

В воскресенье звёзды благоволят уверенным и настойчивым Рыбам. День подходит для того, чтобы твёрдо отстаивать свою позицию и не упускать возможность продемонстрировать окружающим свои способности — даже если для этого придётся вступить в открытое противостояние. Также астрологи отмечают этот день как благоприятный для планирования беременности и создания семьи.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
