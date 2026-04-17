18 апреля 2026 года: Козероги встретят любовь, Овны столкнутся с ошибками из прошлого, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:53, 17 апр 2026

Выходной день подходит для семейного отдыха за городом. Достаньте из шкафа старые настольные игры и соберите компанию. Если поступит интересное предложение извне — не торопитесь соглашаться в одиночку. Сначала обсудите всё с партнёрами и получите их одобрение.

Овен

Сегодня на пути могут попасться люди, которым вы когда-то успели насолить — пусть и неосознанно. Не уходите от разговора. Проявите великодушие, закройте старые счёты и избавьтесь от накопившегося груза. Если отдыхать не тянет — переключитесь на работу. Только не растрачивайте энергию на мелкие раздражители.

Телец

День идеально заточен под реализацию задуманного. Давно думаете о смене работы или готовитесь к важной сделке? Сейчас самое время заложить фундамент. Это улучшит атмосферу в команде и даст ощутимые результаты.

Близнецы

Любые вопросы сегодня решаются легче, если рядом есть надёжные люди. Смело опирайтесь на их помощь. Запускайте смелые проекты — окружающие увидят вас по-новому. Вечер оставьте для восстановления сил.

Рак

Грамотное обращение с деньгами принесёт финансовую стабильность без лишних усилий. Покровительство влиятельного человека откроет нужные двери. Во всём сопутствует удача. Новость издалека вызовет смешанные чувства — постарайтесь не накручивать себя.

Лев

Если привыкли брать от отношений всё, не давая ничего взамен, — пора остановиться и подумать. Последствия могут оказаться неприятными и непредсказуемыми. Пересмотрите свою позицию. Уделите внимание близким.

Дева

Субботу посвятите себе. Запишитесь в баню, обновите причёску, займитесь уходом за собой. Хороший момент, чтобы разобрать бумаги и документы. Давно откладывали покупку чего-то для дома? Сейчас подходящее время. Посвятите свободные часы созданию уюта.

Весы

Не воспринимайте нового человека в команде как конкурента — поводов для беспокойства нет. Держите эмоции при себе: любой срыв обернётся против вас. С представителями противоположного пола переходите на более непринуждённый тон общения.

Скорпион

День насыщен непростыми ситуациями. Активных действий пока лучше избегать — наслаждайтесь выходным и дайте себе передышку. Даже небольшая вспышка раздражения рискует перерасти в серьёзный конфликт. Займитесь домом или садом. А вот владельцам малого бизнеса, напротив, сегодня стоит действовать.

Стрелец

Может появиться желание показать всем, кто здесь главный. Сдержитесь. Следите за словами — легко задеть человека, не желая того. День благоприятен для творчества. Вечер — для семьи. Ближе к ночи возможно неожиданное предложение.

Козерог

Спокойный и размеренный день. Займитесь творчеством — настроение располагает. Всё, за что возьмётесь сегодня, имеет хорошие шансы на успех. В личной жизни возможна романтическая история, которая способна перерасти во что-то серьёзное.

Водолей

Не самый звёздный день. Любые препятствия сегодня даются тяжелее обычного. Не срывайтесь и не давайте агрессии выйти наружу — справитесь. Тщательно взвешивайте слова, чтобы не создавать лишних недоразумений.

Рыбы

Период непростой. В субботу высока вероятность потерь или непредвиденных расходов. Не беритесь за несколько дел сразу — доведите до конца то, что уже начато. Присмотритесь к окружению: среди близких может оказаться тот, кто действует не в ваших интересах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru