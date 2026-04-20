21 апреля 2026 года: Раков подведут друзья, Девы — осторожнее с новыми партнёрами, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:09, 20 апр 2026

Во вторник, 21 апреля, по прогнозам астрологов, день будет благоприятным для большинства начинаний. Звёзды обещают оперативное решение накопившихся вопросов и завершение затяжных личных проблем — при условии терпеливого и уважительного диалога.

Овен. День насыщен эмоциями. Рекомендуется сохранять позитивный настрой и быть готовым к изменениям. Приоритет — выстраивание чётких планов.

Телец. От ремонта и генеральной уборки лучше воздержаться: домашняя обстановка рискует стать некомфортной. Зато общение с друзьями на бытовые темы принесёт полезные советы.

Близнецы. Астрологи советуют ослабить контроль и не демонстрировать излишнюю сдержанность. Жить в привычном ритме — оптимальная стратегия. Реализация задуманного потребует решительности.

Рак. Не стоит вмешиваться в чужие конфликты и реагировать импульсивно. Существует риск столкнуться с нечестностью со стороны давнего знакомого — осторожность не помешает.

Лев. Период относительного затишья. Время потратить на систематизацию дел, сбор информации и подготовку к будущим проектам. С новыми начинаниями лучше повременить.

Дева. День может преподнести неожиданности. Малознакомым людям доверять не следует — особенно в деловой сфере: велика вероятность финансовых потерь.

Весы. День посвящён семье и дому. Мелкий ремонт и наведение порядка пройдут успешно, если принимать во внимание мнение близких.

Скорпион. Важно не поддаваться на провокации и манипуляции. На работе необходима предельная внимательность, особенно при работе с документами.

Стрелец. Спешка ни к чему. Приложенные усилия принесут результат — нередко материальный. Откровенный разговор может оказаться неожиданным, путь к цели — непростым.

Козерог. Подходящий день для творчества и небольших перемен в интерьере. День в целом складывается удачно и приятно.

Водолей. Главные преимущества — честность и дисциплина. Меньше лишних слов, больше помощи коллегам. Следует избегать интриг и необоснованных трат.

Рыбы. Один из наиболее продуктивных дней. Высокий энергетический потенциал позволит добиться успехов как в профессиональной сфере, так и в творчестве.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru