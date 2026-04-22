23 апреля 2026 года: Овны побьют собственные рекорды, Львы получат ответы на свои вопросы, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:46, 22 апр 2026

В четверг, 23 апреля, астрологи рекомендуют сделать ставку на новые начинания и свежие идеи — день располагает к инициативе, но только взвешенной и обдуманной. Руководство готово заметить активных сотрудников, однако ключевым условием остаётся не напор, а рациональность.

Овен. День может раскрыть в вас способности, о которых вы лишь догадывались. Окружение будет удивлено переменами. Спортсменам звёзды обещают шанс превзойти личные достижения и подняться на новый уровень.

Телец. Длительные и утомительные поездки лучше отложить. Энергию стоит направить в творческое русло — занятия искусством или рукоделием принесут вдохновение и внутреннее равновесие.

Близнецы. Последнее время потребовало немало сил на рабочем направлении, и впереди ещё придётся преодолеть несколько препятствий. Однако все трудности носят временный характер. Скоро начнётся полоса удач и приятных открытий.

Рак. День рекомендован для семейных дел. Дети нуждаются в вашем внимании. На работе коллектив настроен на сотрудничество, а в целом четверг благоприятен для общения в самых разных форматах.

Лев. В четверг Львы получат ответ на давно волнующий их вопрос — и произойдёт это неожиданно, при содействии окружающих. День хорош для расширения круга знакомств и укрепления уже существующих связей.

Дева. Возможны небольшие разногласия с близкими и лёгкие затруднения в финансовой сфере. Тем не менее всё происходящее носит временный характер, и поводов для серьёзного беспокойства нет.

Весы. Наступил удачный момент для разбора накопившихся дел. При выборе мест для еды стоит проявить осторожность, однако возможности посетить новые интересные места упускать не следует. Вечер подойдёт для культурного досуга.

Скорпион. День, вероятно, пройдёт в суете, и до главных задач очередь может не дойти. Расстраиваться не стоит — это лишь кратковременный период. Творческие занятия помогут восстановить силы и внутренний баланс.

Стрелец. В четверг появится возможность взглянуть на собственную жизнь с иной точки зрения, а некоторые прежние убеждения могут измениться. Это начало нового пути, и бояться его не нужно. Следует сохранять спокойствие и следить за личными вещами — существует риск потери.

Козерог. Морские прогулки и путешествия в этот день не рекомендованы. Стоит сократить контакты с людьми, которые вызывают раздражение, избегать конфликтов и сомнительных споров. Дома не стоит брать на себя всё — близкие готовы помочь.

Водолей. Конкуренты могут проявить повышенную активность. Рекомендуется сохранять бдительность и при необходимости обращаться за поддержкой к близким. В ближайшее время ожидаются позитивные изменения, приближающие исполнение желаний.

Рыбы. День окажется противоречивым: поступки могут быть неверно истолкованы окружающими. Тратить силы на переубеждение не стоит. Лучше сосредоточиться на поддержании здоровья и душевного покоя. Прогулка с друзьями на природе станет оптимальным отдыхом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru