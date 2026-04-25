26 апреля 2026 года: Близнецов ждет удача в путешествиях, Раков — изменения в личной жизни, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:49, 25 апр 2026

В воскресенье, 26 апреля, по данным астрологов, большинству знаков зодиака предстоит столкнуться с повышенной напряжённостью в межличностных отношениях. Специалисты рекомендуют соблюдать нейтралитет, не торопиться с выводами и завершить день в спокойной домашней обстановке.

Овны. Звёзды указывают Овнам на необходимость пересмотра собственных внутренних установок. Жёсткие самоограничения мешают полноценной жизни. Прогулка рядом с водой поможет привести мысли в порядок и взглянуть на ситуацию под другим углом.

Тельцы. День может сопровождаться мелкими бытовыми неприятностями. Астрологи советуют не придавать им чрезмерного значения. Вечером рекомендуется устроить себе небольшой праздник с лёгким угощением.

Близнецы. Для тех, кто планирует поездку или уже находится в пути, 26 апреля складывается благоприятно. Намеченные цели будут достигнуты, а само путешествие может подарить приятные встречи и интересные разговоры.

Раки. Этому знаку Вселенная обещает прилив энергии. Появится внутренняя уверенность, достаточная для запуска новых начинаний. В личной сфере возможны перемены — их рекомендуется принять, а не отвергать.

Львы. Астрологи призывают Львов к честности — прежде всего перед самими собой. После периода тревог и беспокойства пришло время восстановить внутреннее равновесие. Помогут посещение значимого места или медитативные практики.

Девы. День благоприятен для укрепления партнёрских и деловых связей. На работе важно продемонстрировать готовность к диалогу, внимательно выслушать собеседника, не обязательно соглашаясь с ним во всём.

Весы. Физическая активность позволит снять накопившееся напряжение. Астрологи обращают внимание на необходимость умеренных, но регулярных нагрузок — тело нуждается в движении.

Скорпионы. Знаку рекомендуется сохранять ясность мышления и не поддаваться на чужие манипуляции. В этот день лучше сократить круг общения и не расходовать ресурсы на посторонние проблемы.

Стрельцы. 26 апреля астрологи предлагают Стрельцам посвятить физической активности. Начать рекомендуется с утренней разминки. Полезным шагом станет и пересмотр рациона — для начала достаточно здорового ужина. Подать пример в этом можно и близким.

Козероги. День обещает быть удачным, особенно для представителей знака старшего возраста. Астрологи напоминают о важности семейного общения: совместный ужин или настольные игры помогут сблизиться с домочадцами.

Водолеи. Дела будут решаться легко и без значительных усилий. Окружающие могут удивляться этой кажущейся лёгкости. В семье взаимопонимание достигается проще, если прислушиваться к словам близких.

Рыбы. В воскресенье у Рыб может возникнуть желание рискнуть или пуститься в авантюру. Астрологи не рекомендуют следовать этому порыву. День потребует значительных энергозатрат, поэтому лучше провести время у воды — это поможет упорядочить переживания и натолкнуть на ценные идеи.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
