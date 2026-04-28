29 апреля 2026 года: для Тельцов открыты все двери, Весы должны действовать решительно, а что ждёт вас? Ежедневный гороскоп для каждого знака Зодиака

21:38, 28 апр 2026

В среду, 29 апреля, астрологи прогнозируют благоприятное расположение звёзд для тех, кто готов выйти за рамки привычного ритма жизни и внести в повседневность нечто новое. По мнению специалистов, день располагает к смелым решениям и освоению незнакомых территорий.

Эксперты рекомендуют изменить устоявшиеся маршруты, попробовать новые места и наконец взяться за то, что долгое время оставалось в списке отложенных дел. Тем, кто стремится к острым ощущениям, астрологи советуют рассмотреть экстремальные форматы досуга — скалолазание или прыжки с высоты. По их словам, подобный опыт придаст сил и оставит яркие воспоминания.

Овны. День открывает возможности для заключения деловых альянсов, профессионального взаимодействия и поиска людей со схожими взглядами. Ряду представителей знака удастся подписать выгодные соглашения и положить начало совместным проектам с хорошим потенциалом.

Тельцы. Перед Тельцами могут открыться новые перспективы — карьерный рост или удачная покупка. Двери, которые прежде казались закрытыми, сегодня могут оказаться распахнутыми. Результат во многом будет зависеть от готовности действовать.

Близнецы. Звёзды напомнят о взятых обязательствах: мысли будут возвращаться к ключевым сферам ответственности — профессиональной деятельности, детям или семье. Астрологи советуют Близнецам найти время для восстановления внутреннего равновесия.

Раки. Значительная часть Раков окажется в зависимости от решений окружающих. Руководство или близкие люди могут поставить перед свершившимися фактами, оставив минимум пространства для манёвра. Астрологи рекомендуют принять ситуацию и постараться извлечь из неё максимальную пользу.

Львы. В среду Львы могут рассчитывать на поддержку надёжных людей из своего окружения. Это благоприятный момент для старта сложных и масштабных задач. Специалисты предупреждают: оставаться дома не стоит — удача сопутствует активным.

Девы. День у большинства Дев пройдёт под знаком заботы о близких или о тех, кто нуждается в помощи. Астрологи советуют трезво оценить последние события и задуматься: не является ли желание опекать кого-либо избыточным или недостаточно обоснованным.

Весы. Сила привычки рискует стать препятствием на пути к переменам. Если мысли о смене работы давно не дают покоя, именно страх нового сдерживает движение вперёд. Вечер рекомендуется провести в непривычной обстановке, особенно тем, кто не хочет оставаться в одиночестве.

Стрельцы. Любые действия в среду потребуют от Стрельцов повышенных усилий. Астрологи предупреждают о возможном энергетическом спаде, апатии и усталости. Тем не менее для достижения цели придётся действовать вопреки обстоятельствам.

Скорпионы. День проверит способность Скорпионов оперативно реагировать на неожиданные затруднения. У многих представителей знака может обостриться финансовый вопрос. В такой ситуации астрологи советуют не стесняться обращаться за советом к тем, кому доверяете.

Козероги. День принесёт как незначительные хлопоты, так и давно ожидаемые приятные моменты. Астрологи рекомендуют Козерогам посвятить среду личному отдыху и восстановлению — ничто не должно омрачить настроение.

Водолеи. Темп событий замедлится: многие планы будут реализовываться медленнее ожидаемого. Однако именно в этот день Водолеи смогут понять, что станет залогом будущих достижений или, напротив, источником возможных неудач.

Рыбы. Сомнениям не стоит давать власти над собой. В среду кто-то из окружения может попытаться поставить под сомнение достоинства Рыб или увести их с намеченного пути. Астрологи советуют не принимать близко к сердцу необоснованную критику и продолжать уверенно двигаться к поставленным целям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru