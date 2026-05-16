17 мая 2026 года: Тельцам — глобальные начинания, Скорпионам — важные решения, а что ждет вас? Ежедневный гороскоп

22:10, 16 май 2026

Воскресенье, 17 мая, по мнению астрологов, станет днём для новых начинаний, осмысления целей и внимания к близким. Специалисты в области астрологии рекомендуют в этот день оставаться открытыми к переменам и следовать собственным желаниям.

Овен. Предстоит насыщенный день: семейные дела и личные вопросы потребуют одновременного внимания. Рекомендуется найти время для физической активности или прогулки на свежем воздухе. Возможно, стоит пересмотреть привычный распорядок дня. Вечер лучше провести в компании друзей перед началом новой рабочей недели.

Телец. Несмотря на выходной, день обещает быть насыщенным. Вероятна неожиданная встреча с интересным человеком. Подходящий момент для старта новых проектов или записи на обучение. В личной жизни возможны приятные неожиданности. Стоит настроиться на романтический лад.

Близнецы. От друзей или коллег поступят интересные предложения — важно быть готовым к диалогу. Вечером вас могут пригласить на мероприятие, от которого не стоит отказываться: оно поможет восстановить силы и поднять настроение.

Рак. День будет эмоционально насыщенным. Общение с близкими поможет справиться с накопившимися трудностями. Вечером астрологи советуют обратиться к творчеству — рисованию или рукоделию — для внутреннего равновесия.

Лев. День обещает быть событийным. Накопившуюся энергию рекомендуется направить на завершение незаконченных дел. В личной жизни возможны значимые события: отношения могут выйти на новый уровень. Совместная прогулка или ужин с партнёром способны укрепить связь.

Дева. В сфере карьеры поступят интересные предложения. Их стоит обсудить с близкими. Вечером рекомендуется переключиться на общение с друзьями — это позволит отдохнуть от рабочих мыслей и зарядиться позитивом.

Весы. День подходит для планирования: все задуманные идеи имеют шансы на реализацию. Возможно, придётся пересмотреть текущие приоритеты. Вечером стоит уделить время отдыху и общению.

Скорпион. Предстоит принять важные решения. Разговоры с партнёрами или коллегами могут повлечь за собой существенные перемены. Астрологи советуют доверять интуиции. Вечером полезно составить карту желаний.

Стрелец. Акцент дня — личная жизнь. Рекомендуется обсудить важные вопросы с партнёром или родственниками. Вечер стоит посвятить занятию, которое приносит искреннюю радость, — это поможет восстановить внутренний баланс.

Козерог. На первый план выйдут финансовые вопросы. Рекомендуется внимательно отслеживать расходы и выстраивать бюджет. Вечером важно дать себе отдых — в кругу семьи или близких друзей.

Водолей. День богат на идеи. Стоит обратить внимание на собственные желания и приступить к работе над личными проектами. Возможны неожиданные знакомства, способные повлиять на дальнейшую жизнь. Вечер лучше завершить в спокойной обстановке.

Рыбы. Подходящий момент для воплощения намеченных планов. Обсуждение проектов с близкими поможет найти единомышленников. День открывает широкие перспективы. Вечером рекомендуется уделить время любимым занятиям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru