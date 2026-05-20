21 мая 2026 года: Львам — шанс поймать удачу, Скорпионам — разговор, который многое прояснит, а что вам приготовили звезды? Ежедневный гороскоп

Четверг, 21 мая, по мнению астрологов, станет днём, когда важные вопросы могут решиться без лишних усилий. Специалисты рекомендуют не откладывать дела и действовать без суеты. Особого внимания заслуживают те, кто умеет вести диалог, вникать в подробности и не поддаваться сиюминутным порывам.

Овны. День располагает к проявлению инициативы. Овны смогут взять на себя организующую роль и выстроить рабочий процесс. Вечером астрологи советуют выделить время на отдых — он поможет восстановить внутренний ресурс.

Тельцы. Подходящий момент для планомерной работы. Внимание к деталям окажется ключевым фактором успеха. В личных отношениях полезнее слушать, чем говорить.

Близнецы. День благоприятен для общения, переговоров и поиска компромиссных решений. Там, где раньше возникали трудности, появится возможность найти баланс. Не исключены новые знакомства или неожиданные предложения.

Раки. Астрологи советуют не усложнять рабочие задачи и действовать последовательно. В личной жизни может возникнуть потребность в откровенном разговоре — откладывать его не стоит.

Львы. Запланированные дела пройдут успешно: переговоры, согласования, работа с документами. Если есть идея, продвигать её рекомендуется прямо сейчас. Вечером возможны приятные новости от давнего знакомого.

Девы. День подходит для того, чтобы разобраться, что действительно важно, а от чего можно отказаться. Всё, что требует доработки или уточнения, будет приведено в порядок без особых усилий. В отношениях небольшая корректировка пойдёт на пользу.

Весы. Совместные обсуждения и планирование пройдут продуктивно. Весы будут убедительны в своих доводах. Вечером астрологи рекомендуют избегать резких высказываний, чтобы не провоцировать ненужные разногласия.

Скорпионы. День может принести разговор, который внесёт ясность — касается ли он работы, договорённостей или личных вопросов. Говорить лучше прямо, но без лишней напряжённости. В финансовой сфере рекомендуется перепроверить условия и сроки.

Стрельцы. 21 мая открывает новые горизонты: хорошее время для учёбы, расширения круга контактов и запуска свежих идей. Астрологи предостерегают от обещаний, которые сложно выполнить. Вечер лучше провести с близкими.

Козероги. Акцент дня — контроль и сосредоточенность. День благоприятен для принятия серьёзных решений. Возможны звонки или встречи, которые повлияют на ближайшие планы. Астрологи также рекомендуют связаться с друзьями, которые находятся далеко.

Водолеи. Подходящий момент для смелых идей и нестандартных решений. Эксперименты и обсуждение новых направлений пройдут удачно. Возможно вдохновляющее знакомство. В отношениях инициативу лучше проявлять мягко.

Рыбы. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции и не игнорировать сигналы, которые подаёт день. Вечером рекомендуется переключиться на то, что помогает успокоиться: прогулка, музыка или поход в кино.

Автор: Семен Подгорный

