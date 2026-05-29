30 мая 2026 года: Тельцам — тайная поддержка, Девам — порядок во всем, а вам что приготовили звезды? Ежедневный гороскоп

22:06, 29 май 2026

Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на субботу, 30 мая. По их мнению, день располагает к спокойной и результативной работе: чем меньше суеты, тем заметнее итог.

Овны могут рассчитывать на удачу в переговорах и договорённостях — всё, что нужно согласовать или зафиксировать, пройдёт без затруднений. В покупках специалисты рекомендуют отдавать предпочтение качеству, а не количеству.

Тельцам звёзды обещают поддержку там, где накопились сомнения. Правильное решение может появиться внезапно. День подходит для того, чтобы избавиться от лишнего, — главное, не переусердствовать.

Близнецов ждёт ясность в коммуникации. Переписка, звонок или короткий разговор помогут наконец объяснить то, что долго не получалось сформулировать. Слова в этот день будут иметь особый вес.

Ракам советуют держаться намеченного курса, даже если обстановка вокруг меняется. Небольшие задержки в планах — не повод для беспокойства, скорее сигнал, где стоит уделить больше внимания. В выходной день перегружать себя не рекомендуется.

Львов астрологи подталкивают к творческому рывку. Возможно появление вдохновляющей идеи, однако спешить с её реализацией не стоит — сначала нужно проработать детали и собрать основу.

Девам 30 мая удастся навести порядок во всех сферах: от рабочих задач до мыслей. День хорош для систематизации, разбора документов и деловых разговоров. В личной жизни своевременное внимание к близким окажется кстати.

Весам рекомендуют делать ставку на гармонию. Договориться с нужными людьми получится легко, если обойтись без лишних эмоций. Семейные вопросы решатся успешно.

Скорпионам не стоит торопить события и проверять окружающих на прочность. День может принести неожиданные новости — справиться с ними поможет опора на факты и логику, а не на эмоциональную интуицию.

Стрельцов поддерживает инициативность. Возможны предложения, открывающие новые перспективы: выгодный контакт, договорённость или шанс проявить себя. Ключевую роль сыграет правильно выбранный момент.

Козерогам день даёт ресурс для уверенной и спокойной работы. Действовать лучше по заранее составленному плану. В финансовых вопросах рекомендуется аккуратность и контроль расходов — рисковать ради быстрого результата не стоит.

Водолеям поможет нестандартный взгляд на ситуацию. Там, где другие видят тупик, они способны найти выход — достаточно изменить подход или упростить процесс. День удачен для обсуждения планов на будущее.

Рыбам выпадает возможность вернуться к важным мечтам. Возможна приятная встреча или договорённость, которая придаст новый ориентир. Астрологи советуют быть честными — с окружающими и с собой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru