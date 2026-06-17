18 июня 2026 года: Овнам — новый взгляд на привычные вещи, Весам — время быть смелее, а что ожидает вас? Ежедневный гороскоп

21:52, 17 июн 2026

Звёзды обещают четверг насыщенным: одним — карьерный рывок, другим — неожиданные знакомства, третьим — повод наконец разобраться с финансами.

Овен. День обещает новые предложения, которые могут изменить привычный взгляд на вещи. Инициатива сейчас уместна — медлить не стоит.

Телец. Хобби в этот день может неожиданно стать источником дохода. Общение с единомышленниками — в приоритете.

Близнецы. Интуиция сегодня работает лучше логики. Вечером возможны встречи, которые запомнятся надолго.

Рак. День располагает к откровенным разговорам. Новые знакомства могут оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Лев. Четверг — день для тех, кто не боится быть на виду. Способности получат шанс проявить себя в полную силу.

Дева. Затяжные споры наконец получат разрешение. Хороший момент, чтобы запустить то, что давно откладывалось.

Весы. Самая нестандартная идея сегодня имеет все шансы сработать. Звёзды советуют не ждать подходящего момента.

Скорпион. День сильный по части карьеры. Возможны переговоры о новых проектах или сотрудничестве.

Стрелец. Четверг подходит для того, чтобы замедлиться и разобраться в собственных приоритетах.

Козерог. Финансовые вопросы требуют внимания. Стоит изучить, куда уходят деньги, и рассмотреть новые источники дохода.

Водолей. День зовёт на выход — встречи с друзьями и коллегами могут дать неожиданные идеи для будущих проектов.

Рыбы. Разговор с близкими поможет расставить всё на свои места. Вечер обещает быть приятным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru