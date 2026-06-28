Ежедневный гороскоп на 29 июня 2026 года: Скорпионам — неожиданные возможности, Козерогам — финансовая удача, а что предсказывают звезды вам?

22:06, 28 июн 2026

Согласно астрологическому прогнозу на 29 июня, наступающий понедельник принесёт представителям всех знаков Зодиака разнообразные события — от карьерных перспектив до романтических встреч. Специалисты рекомендуют не оставлять без внимания возможности, которые появятся в этот день.

Овны. Первый знак Зодиака встретит понедельник в активной фазе. Астрологи советуют проявлять инициативу и не сдерживать собственные идеи — они могут заинтересовать коллег и партнёров. Вечернее время рекомендуется посвятить отдыху и восстановлению энергии.

Тельцы. День может оказаться непростым в рабочем плане: возникнут вопросы, требующие вдумчивого подхода. Тем не менее при должном внимании к деталям трудности удастся преодолеть в короткие сроки. Вечер в кругу близких людей принесёт поддержку и положительные эмоции.

Близнецы. Астрологи обращают внимание представителей этого знака на окружение. В понедельник откроется возможность укрепить давние связи, что благоприятно скажется на деловой сфере. Ожидаются перспективные встречи, которые не стоит игнорировать.

Раки. 29 июня назван подходящим днём для старта новых начинаний. Подписание документов и запуск проектов получат благоприятный фон. Вечером занятия по интересам помогут переключиться с повседневных дел и наполниться позитивом.

Львы. Для представителей этого знака наступает период, благоприятный для реализации масштабных замыслов. Астрологи указывают на поддержку обстоятельств. Вечернее общение с друзьями станет источником вдохновения для дальнейших шагов.

Девы. Ключевым советом для Дев на этот день является сдержанность и внутренняя гармония. Споров рекомендуется избегать. Кто-то из окружения может обратиться за советом — здесь важна тактичность. Ожидается важный телефонный звонок, появления которого представители знака ждут уже давно. Прогноз указывает на приближение стабильного периода.

Весы. Понедельник подойдёт для обращения к собственным переживаниям и эмоциям. Астрологи рекомендуют провести день за занятиями, приносящими удовольствие, а вечер посвятить спокойному отдыху или медитации.

Скорпионы. В личной жизни представителей знака возможны неожиданные повороты. Не исключено появление прежних привязанностей, знакомство с важным человеком или сюрприз от партнёра. Вечернее время благоприятно как для романтических встреч, так и для дружеского общения.

Стрельцы. Акцент понедельника для этого знака — карьерная сфера. Могут появиться перспективы роста, а также финансовые поощрения: премии, пересмотр оклада или дополнительные выплаты. Вечером рекомендуется пообщаться с коллегами или деловыми партнёрами.

Козероги. 29 июня прогнозируется удачным в финансовом отношении. Возможны предложения о выгодном сотрудничестве или новых источниках дохода. Астрологи советуют внимательно изучать условия и не принимать поспешных решений. Вечер лучше провести с семьёй или второй половиной.

Водолеи. День подходит для осмысления планов и анализа собственных стремлений. Наступает время перейти от размышлений к первым шагам в нужном направлении. Вечером ожидается приятная встреча, а также рекомендуется уделить внимание эмоциональному состоянию.

Рыбы. Завершающий знак Зодиака получает совет провести 29 июня в общении с близкими, делясь мыслями и чувствами. Астрологи предлагают также рассмотреть возможность небольшой поездки. Вечер обещает быть романтичным и гармоничным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru