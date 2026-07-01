Ежедневный гороскоп на 1 июля 2026 года: Тельцам — денежный приток, Ракам — незабываемые встречи, а что предсказывают звезды вам?

08:37, 01 июл 2026

Среда, 1 июля, по мнению астрологов, станет поводом для перемен в привычном укладе жизни. Специалисты советуют отпустить старые обиды и настроиться на новое. Об этом сообщается в опубликованном гороскопе на первый день второго месяца лета, который, как считают эксперты, задаёт тон всему ближайшему периоду.

Овен

Огненному знаку рекомендуют заняться финансовым планированием на месяц вперёд — внимание к деталям поможет не потратить лишнего. Вечером стоит вернуться к занятию, которое раньше казалось несерьёзным: оно способно принести неожиданную пользу.

Телец

Тельцов ожидает денежное поступление — это может быть забытый долг, внеплановая премия или подработка. Астрологи советуют не тратить средства сразу, а отложить их про запас.

Близнецы

День пройдёт в разговорах и встречах: представители знака окажутся в центре обсуждений и смогут проявить эрудицию. Вечер, напротив, принесёт желание побыть в тишине с хорошей книгой.

Рак

Ракам обещают знакомство с человеком, который в будущем станет надёжным союзником. Астрологи призывают быть открытыми и честными в разговорах, а вечер посвятить прогулке при луне.

Лев

Львам стоит обратить внимание на домашнюю обстановку — возможно, пришло время для уборки или обновления интерьера: порядок в доме поможет упорядочить и мысли. Не исключён приятный звонок от давнего знакомого.

Дева

Знаку советуют проявить решительность и сделать шаг, который откладывался долгое время. По мнению астрологов, оглядываться назад не стоит — выбор окажется верным, а близкие поддержат любые начинания.

Весы

Весам рекомендуют беречь силы и держаться в стороне от чужих конфликтов — именно тактичность поможет избежать споров. Вечером стоит побаловать себя приятной процедурой или десертом, поскольку ближайшие дни потребуют больше ресурсов.

Скорпион

Скорпионам повезёт в творческих делах: рутинные задачи, выполненные с фантазией, превратятся в нечто особенное. Астрологи советуют довериться интуиции — она подскажет, кому из окружения можно доверять.

Стрелец

У знака появится тяга к обучению — стоит записаться на курс или посмотреть образовательное видео. Полученные знания, как утверждают астрологи, пригодятся при решении сложной задачи в середине месяца, а вечером появится шанс завести полезные знакомства.

Козерог

Козерогам советуют уделить время старшим родственникам — внимание и тёплые слова окажутся для них важнее любой помощи. Взамен знак получит душевное тепло и жизненный урок; возможна вечерняя встреча с человеком, который давно вспоминает о нём.

Водолей

Водолеев ждёт удачное стечение обстоятельств в делах: результаты могут превзойти ожидания. Астрологи предупреждают — важно сохранять спокойствие и не зазнаваться, тогда откроются новые возможности.

Рыбы

Знаку обещают гармонию в личных отношениях: одиноких представителей может ждать приглашение на свидание, а пары — важный разговор, который укрепит союз. Вечер советуют провести в спокойной домашней обстановке.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru