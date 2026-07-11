Ежедневный гороскоп на 12 июля 2026 года: Стрельцам — озарение, Козерогам — финансовый успех, а что предсказывают звезды именно вам?

22:25, 11 июл 2026

Воскресенье, 12 июля, астрологи характеризуют как день, располагающий к внутреннему восстановлению и укреплению близких связей. По прогнозам специалистов, энергетика этого дня благоприятствует размеренному обдумыванию новых планов, а интуиция станет надежным ориентиром для каждого знака зодиака.

Овен. День принесет неожиданный импульс к переменам в домашней обстановке. Желание обновить интерьер — будь то перестановка или покупка декора — найдет выход. Вечером предстоит важный разговор с родственниками, который поставит точку в давно затянувшейся семейной ситуации.

Телец. Астрологи рекомендуют Тельцам отложить гаджеты и выбраться на природу или в парк. Смена обстановки восполнит нехватку энергии. Под конец дня возможен приятный знак внимания от давнего приятеля.

Близнецы. День окажется удачным для любых переговоров и контактов. Даже сложные диалоги пройдут без особых препятствий. Вечер лучше провести в кругу единомышленников.

Рак. Воскресенье подходит для пересмотра личного бюджета и поиска новых источников дохода. Советоваться с близкими будет полезно — они способны предложить свежий взгляд на финансовые вопросы.

Лев. Астрологи отмечают благоприятный фон для реализации творческих и деловых начинаний. Настойчивость в своих увлечениях принесет результат, превосходящий ожидания. Вечер обещает романтическое настроение.

Дева. День располагает к переосмыслению событий последних недель. Внимательность поможет избежать недопонимания с окружающими. Вечернее время лучше посвятить чтению или любимой музыке.

Весы. Возможно приглашение на мероприятие, которое откроет новые социальные связи. Астрологи советуют не упускать шанс проявить себя. Вечер пройдет в позитивной атмосфере.

Скорпион. Воскресенье подходит для составления планов на ближайшую неделю. Накопившиеся нерешенные вопросы поддадутся проработке. Вечером стоит уделить время себе.

Стрелец. День обещает творческое озарение, которое поможет сдвинуть с места затянувшийся рабочий или личный вопрос. Астрологи рекомендуют не сдерживать себя в выражении идей.

Козерог. По прогнозу, возможен возврат долга или поступление выгодного предложения в сфере инвестиций. Вечерняя встреча способна придать уверенности и оптимизма.

Водолей. День принесет ясность в отношениях. Накопившиеся вопросы найдут ответы в ходе открытого разговора. Вечером астрологи советуют побаловать себя чем-нибудь приятным.

Рыбы. Астрологи рекомендуют Рыбам не отказываться от неожиданных предложений и приглашений. Случайные события дня в итоге могут привести к выгодному результату.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru