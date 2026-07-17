18 июля 2026 года: ежедневный гороскоп — Львам сулят приятные знакомства, а Козерогам — вдохновение, а что предсказывают Звезды именно Вам?

22:36, 17 июл 2026

Суббота, 18 июля, по мнению астрологов, станет днём, когда каждому знаку зодиака стоит переключиться на то, что даёт энергию и внутренний ресурс. Рассказываем, чего ждать.

Овен. День располагает к активному отдыху. Давно запланированная поездка или поход — самое время воплотить идею в жизнь. Смена обстановки обещает новый взгляд на текущие дела. Впереди приятные встречи и разговоры.

Телец. Стоит заняться домом: небольшое обновление интерьера или генеральная уборка пойдут на пользу. Вечером возможен звонок от человека, связанного с тёплыми воспоминаниями из прошлого.

Близнецы. Удачный день для обучения. Мастер-класс или профессиональная книга помогут найти ответы на вопросы, которые долго оставались без внимания.

Рак. Мощный прилив энергии. Идеальный момент, чтобы уладить разногласия с близкими — искренний разговор поможет восстановить доверие. Вечер лучше провести в тишине.

Лев. День обещает полезные знакомства. Есть шанс оказаться в центре событий и выстроить нужные связи. Вечер пройдёт в тёплой атмосфере.

Дева. Стоит поберечь себя: минимум нагрузок, полноценный сон и никакой спешки. День лучше провести в размеренном темпе.

Весы. День творческого поиска. Придёт вдохновение для чего-то нового — будь то кулинария или живопись. Вечером хорошо подойдут театр или кино.

Скорпион. Кто-то из близких нуждается в совете. Разговор с ним принесёт заряд положительных эмоций. Вечер обещает спокойствие и уверенность в принятых решениях.

Стрелец. День приключений. Если поступит предложение о спонтанной поездке — стоит согласиться. Именно там может произойти знакомство или появиться информация, важная для планов на следующую неделю.

Козерог. Прилив сил позволит взяться за задачу, которая казалась невыполнимой. Вечером возможен приятный сюрприз от второй половинки.

Водолей. Удачный день для договорённостей и общения. Получится организовать давно откладываемую встречу. Вечер подойдёт для планирования ближайших дел.

Рыбы. Стоит довериться интуиции. Время, проведённое на природе или в любимом спокойном месте, поможет найти ответы на важные вопросы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru