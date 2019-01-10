Любовный гороскоп на сегодня 10 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Овен

А ведь все, оказывается, было не так трудно, как вы предполагали! Да, можете вздохнуть с облегчением: полоса испытаний позади, и теперь вы и ваш любимый человек можете немного отдохнуть. Если, конечно, вас эта самая полоса не развела по разным углам жизни. А если и так - что ни делается, все к лучшему!

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Телец

Сегодня вам стоит оказать вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной дощечки. Его похвала и радость будут неизбежными последствиями подобной вашей инициативы, поэтому затраченные усилия будут того стоить без сомнения.

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Близнецы

Единственное, что вам сегодня может помешать добиться благосклонности понравившейся вам особы или наладить отношения с вашим любимым человеком – это ваши личные комплексы. Уделите несколько часов на то, чтобы убедить себя в их несостоятельности и неуместности, а потом добро пожаловать в битву за счастье!

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Рак

Постарайтесь не говорить все, что у вас на уме любимому человеку, но и таить ничего не стоит, лучше соблюсти "золотую середину".

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Лев

Вы снова обретаете былую популярность, воспользуйтесь же этим моментом. Больше бывайте в людных местах.

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Дева

Чем больше вы волнуетесь, тем меньше у вас шансов понравиться человеку, на которого вы давно положили глаз. Уподобьтесь мудрому Каа с его непоколебимым спокойствием. «Подойдите ближе, бандерлоги», - и все бандерлоги в его власти. А вам нужен всего один. Хоть и самый замечательный.

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Весы

Сегодня вам предстоит принять очень важное решение. Поэтому прежде чем ответить «да» или «нет» – посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Посмотрите на ситуацию их свежим, незамутненным взглядом. Это не только позволит вам избежать ошибки, но и сблизит вас с вашими родными и близкими.

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Скорпион

Расслабьтесь и пустите все на самотек. Даже если у вас с вашим любимым человеком на данный момент возникают какие-то проблемы, сегодня вы их решить все равно не сможете: не хватит ни душевных, ни физических сил. Единственное, что вы можете сделать - это убедить себя в верности жизненного правила: «Упремся — разберемся».

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Стрелец

Вам нужен человек, которому вы действительно интересны как личность. И если ваша половинка таковыми приятными особенностями не обладает, то сегодня впору задуматься, а действительно ли половинка ваша. Быть вместе – это не только говорить, но и слушать, не только быть понятным, но и понимать.

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Козерог

Сегодня с вами произойдет нечто очень радостное, светлое и неожиданное, что внесет значительные изменения в вашу личную жизнь. Очень долго вы потом будете задаваться вопросом: «За что мне такое счастье?» – но ответа на него так и не найдете. А может, и не стоит?..

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Водолей

Вы сегодня как батарейка – полны энергии и заряжены на серьёзные дела и свершения. Ваша находчивость на высоте, поэтому сегодня вас не постебёшь, вы сами кого хочешь выставите дураком.

Любовный гороскоп на 10 января 2019 Рыбы

Сегодня возможен сюрприз от любимого человека, а если вы одиноки, не отказывайтесь от новых знакомств, они должны быть удачными.