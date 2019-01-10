Гороскоп на 10 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 5 и 6 лунный день.- Луна в Рыбах.

Гороскоп на 10 января 2019 Овен

Сегодня ваша любознательность не знает границ. Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, вам давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе.

Гороскоп на 10 января 2019 Телец

Постарайтесь делать только необходимые покупки и не носите с собой крупные суммы денег, вы можете их потерять. Новые начинания обречены на провал и грозят финансовым ущербом и моральной травмой.

Гороскоп на 10 января 2019 Близнецы

Этот день потребует серьезного отношения к делам. Все ваши необдуманные решения или импульсивные поступки, приведут к самым непредсказуемым результатам. Жизненный потенциал сегодня будет на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций удача в любой момент может от вас отвернуться.

Гороскоп на 10 января 2019 Рак

Сегодня уверенность ваша в каком-то вопросе может дать сбой. То, в чем вы были убеждены на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как вы думали, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, вы и сами пересмотрите свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное.

Гороскоп на 10 января 2019 Лев

Если вам хочется изменить свою жизнь, начинать нужно с малого. Большие же надежды слишком легко превращаются в большие иллюзии. Внимательно слушайте близких, интересуйтесь их делами, желаниями, мыслями, и новая идея родится сама собой. Нужно будет только довести задуманное до конца, а вашего запала может надолго не хватить.

Гороскоп на 10 января 2019 Дева

Сегодня вы рискуете оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих, а собственная придирчивость. Вам будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее будет смириться с тем, что и ваше мнение окружающим не особенно интересно.

Гороскоп на 10 января 2019 Весы

Вы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Впрочем, даже если вы заранее спланировали этот день, от вас не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Ваши планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед вами новые возможности.

Гороскоп на 10 января 2019 Скорпион

Многое в этот день будет зависеть от вашей способности сдерживать эмоции. Во второй половине суток представителям вашего знака следует быть максимально осторожными, поскольку в это время повышается вероятность травматизма и несчастных случаев.

Гороскоп на 10 января 2019 Стрелец

Оставьте все свои переживания и посмотрите на свои проблемы со стороны. Стоит ли так переживать? Улыбнитесь своему отражению в зеркале и поторопитесь в магазин, чтобы купить себе что-нибудь вкусненькое.

Гороскоп на 10 января 2019 Козерог

Сегодня в вас могут проснуться лидерские задатки. День наделяет способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться вам без труда.

Гороскоп на 10 января 2019 Водолей

Сегодня дела у вас обещают продвигаться легко, будто сами собой. Впрочем, это не означает, что на пути совсем не окажется препятствий — просто вы способны шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеете, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции.

Гороскоп на 10 января 2019 Рыбы

Сегодня вам будет интересно все вокруг, звезды наделяют вас активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством. Окружающие могут сами не заметить, как раскроют вам душу, выболтав свои секреты, — настолько благодарным слушателем вы будете.