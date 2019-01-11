Любовный гороскоп на сегодня 11 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Овен

Сегодня вам придётся выложиться по полной, чтобы ваш любимый человек не смог вас упрекнуть в том, что вы всё делаете спустя рукава, без тщания, старания и ответственности. Тогда, пожалуй, вам удастся избежать ссоры и обмена претензиями, что весьма благоприятно повлияет на ваш тандем.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Телец

В этот день звезды желают вам терпения. Пожалуй, без этого качества вам трудновато будет находиться рядом с вашим любимым человеком дольше десяти минут. Впрочем, если вам удастся проявить чудеса выдержки, ваши старания вернутся вам сторицей. Вы не пожалеете!

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Близнецы

В этот день вам стоит опасаться всех представителей противоположного пола, отвечающих вашим запросам о внешней привлекательности в общем и красоте в частности. Они могут одним своим существованием заставить вас задуматься о том, насколько ваша половинка является для вас правильным выбором.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Рак

Сегодня вам предстоит сделать серьёзный выбор, который сыграет немаловажную роль в дальнейшем развитии вашей личной жизни. Поэтому, как водится, взвесьте все «за» и «против», обдумайте все последствия и, зажмурившись, сделайте шаг в пропасть. Ну, по крайней мере, время на обдумывание у вас будет.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Лев

Постарайтесь быть сегодня мягки и лояльны к капризам вашего любимого человека. В конце концов, в каждом из нас живет ребенок, а в вашей половинке он сегодня начнет напоминать о себе с невероятной настойчивостью. Придется вам побыть терпеливым родителем и утихомирить разбушевавшуюся малышню.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Дева

Не стоит верить целиком и полностью во все, что вам говорят. Вполне возможно, ваша половинка пользуется вашей доверчивостью, и вашим ушам вскоре потребуется гимнастика, чтобы они смогли удерживать всю навешанную на них лапшу. Если вы сегодня не услышите логики в заявлениях вашей половинки – значит, скорее всего, ее действительно там нет.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Весы

Сегодня ваша половинка будет пребывать в беспричинной на ваш взгляд депрессии. Возможно, подобное угнетенное состояние будет каким-то образом связано со сменой времени года, а может быть, и вовсе нет. В любом случае, постарайтесь успокоить дорогого вам человека, быть с ним рядом и не давать ему грустить.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Скорпион

В вашей личной жизни будет происходить что-то непонятное, формальной логике оно поддаваться не будет. У вас, как и в жизни дорогого вам человека, такого ни разу не происходило… придётся ориентироваться, руководствуясь лишь интуицией и, если это будет возможно, здравым смыслом.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Стрелец

Сегодня у вас день рассеянности. Вы в упор не будете слышать то, что вам будет говорить ваша половинка. Впрочем, отвечать вы будете очень в тему, как будто приняли к сведению всё вам сказанное. Главное, не согласиться на что-нибудь очень затратное или рискованное: потом ведь не отвертитесь.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Козерог

Не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми вам пришлось бороться в течение последней недели. Это вызовет в нем бурю волнений и возмущений, а за ними могут последовать запреты и ограничения вашей свободы. Пожалуй, этого вы хотели бы меньше всего.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Водолей

Сегодня звёзды рекомендуют вам уделить хотя бы пару часов вашему любимому человеку, иначе обид потом не оберёшься: он обязательно сделает вывод, что он вам не нужен, вы его не любите, да и вообще эти отношения не удались, нужно срочно строить другие.

Любовный гороскоп на 11 января 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить вас в полезности того или иного действия. Однако он будет подобен в своем терпении родителю маленького капризного ребенка, который терпеливо, ложка за ложкой, вкладывает в рот неразумному чаду такую полезную манную кашу.