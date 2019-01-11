Гороскоп на 11 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 6 и 7 лунный день.- Луна в Рыбах.

Гороскоп на 11 января 2019 Овен

Сегодня все происходящее будет вызывать у вас приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у вас на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом.

Гороскоп на 11 января 2019 Телец

В этот период вы будете, как никогда зависимы от поступков людей, которые вас окружают. Только совместными коллективными действиями вы сумеете добиться успеха, а значит, и повышения ваших доходов. Чтобы сохранить единомышленников, воздержитесь от повышенной критики в их адрес.

Гороскоп на 11 января 2019 Близнецы

Этот день обещает быть очень удачным. Вы даже удивитесь тому, сколько возможностей откроется перед вами. Ваша напористость будет благоприятна и востребована для успеха в любых делах — ив любви, и в бизнесе, и в карьере.

Гороскоп на 11 января 2019 Рак

День благоприятствует очищению собственных мыслей, что является необходимым для ясного и четкого видения истинной цели. Возможно, вас посетит новая интересная идея или увлечение, а также появится тяга к овладению новыми знаниями, ни в коем случае не следует этому противиться. Ознакомление с серьезной литературой также окажет неоценимую пользу на развитие ваших личностных и деловых качеств.

Гороскоп на 11 января 2019 Лев

Это очень яркий, красочный день, сейчас важно быть искренними и легкими. Можно предаваться мечтаниям, рекомендуется в этот день полностью спланировать грядущую неделю. Общение сегодня будет приятным. Возможно, вам понадобится помощь близкого человека для завершения важного дела.

Гороскоп на 11 января 2019 Дева

Этот день может оказаться весьма богатым на различные события, но вам будет нужно рассчитывать только на себя и не полагаться на то, что окружающие сумеют вам помочь. Возможно, своими действиями вы вызовете недовольство начальства или супруга, но не стоит обострять отношения. Постарайтесь аккуратно перевести разговор в другое русло, иначе возможен серьезный конфликт из-за ерунды.

Гороскоп на 11 января 2019 Весы

У вас сегодня может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Проявите щедрость и благородство в отношении тех, кто вас окружает, и уже в ближайшее время можете рассчитывать на поддержку с их стороны.

Гороскоп на 11 января 2019 Скорпион

События, на которые в другой день вы и внимания бы не обратили, способны будут вмиг вывести вас из равновесия. Особенно это касается иронии с боку товарищей, а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент ваши эмоции не выплеснулись на чью-то голову, вам стоит их направить в безопасное русло.

Гороскоп на 11 января 2019 Стрелец

Вам не стоит даже браться за дела, в которых вы не чувствуете уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Посвятите этот день себе и своей внешности.

Гороскоп на 11 января 2019 Козерог

Это самое подходящее время для того, чтобы навести порядок в финансовых делах, составить планы на ближайшее время. Сейчас вы настроены, во-первых, серьезно, а во-вторых, реалистично, что позволяет строить не воздушные замки, а куда более реальные земные сооружения.

Гороскоп на 11 января 2019 Водолей

Вы будете озабочены деловыми вопросами — вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, вы можете воспринять это как личное оскорбление. Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать визитной карточкой этого дня.

Гороскоп на 11 января 2019 Рыбы

Это очень благоприятный день, чтобы осуществить то, о чём вы уже давно мечтали. Но прежде чем начать это, постарайтесь всё хорошенько продумать. Не стоит жалеть о своих прошлых промахах, лучше спокойно и планомерно начинайте своё дело, четко определив цель. Одинокие представители знака сегодня могут повстречать свою судьбу.