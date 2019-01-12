Любовный гороскоп на сегодня 12 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто доказать вам необходимость того или иного действия, однако если ему удастся это сделать, вы потом сами скажете ему спасибо, причем неоднократно. Постарайтесь поверить в то, что ваша половинка не желает вам зла.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется романтики. Поэтому звезды рекомендуют вам вспомнить адрес магазина, где можно срочно заказать миллион алых роз или хотя бы огромную плюшевую игрушку. Экономным предлагается написать «С добрым утром, любимая(мый)» под окном предмета своей страсти.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Близнецы

Не бойтесь решиться сегодня на рискованный, необдуманный и сумасшедший шаг. Скорее всего, он – это именно то, что вам сейчас нужно, что поможет вам развеять тоску, изменить что-либо в застоявшихся отношениях с вашим любимым человеком и почувствовать себя Личностью.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Рак

Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком сходить в магазин и купить там что-нибудь совершенно ненужное в быту или хозяйстве, но бесконечно приятное для души и тела. Например, красивую картину или милый коврик на стену. Они придадут тепло и уют вашему жилищу.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Лев

Сегодня работа будет активно препятствовать вашей личной жизни. Настолько активно, что ваш любимый человек даже начнет подумывать о том, что же вам важнее. Постарайтесь объяснить ему, что важнее все же он, а с работой вы постараетесь разобраться как можно быстрее.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Дева

Десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать. Даже ваше самое безобидное слово может вызвать обиду у вашего любимого человека. Поэтому лучше держать язык за зубами: последствия от любой вашей фразы воистину непредсказуемы. Попробуйте изъясняться жестами.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Весы

Сегодня ваша личная жизнь будет напоминать мыльную оперу. Некоторым же поворотам судьбы позавидуют даже самые маститые режиссеры с самой богатой фантазией: им бы такое и в голову не пришло. Что ж, когда решите все возникшие проблемы – может быть, попробуете фильм снять?

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто общаться с близкими вам людьми, потому что они будут разговаривать на разных языках. Если уж подобная встреча действительно неизбежна, придется вам побыть модератором, сглаживая все острые углы и шероховатости.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Стрелец

В этот день вы будете склонны находить радостное, светлое и солнечное даже в самых мрачных и неприглядных аспектах вашей жизни, как личной, так и общественной. Ваш любимый человек сначала довольно скептически будет относиться к вашему взгляду, а потом вполне может и заразиться!

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Козерог

Вы можете найти источник нежных чувств там, где никак не ожидали оный обнаружить. Исследуйте это странное явление — оно, безусловно, стоит внимания.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Водолей

Сегодня вам так и не удастся расстаться с телефоном. На протяжении целого дня вам будут названивать и просить вашего совета, участия, требовать внимания, да и просто болтать о пустяках. Не грубите в ответ, не напоминайте про свою занятость, не ворчите и не бурчите, даже если очень хочется. Однажды эти люди с радостью придут вам на помощь.

Любовный гороскоп на 12 января 2019 Рыбы

Сегодня вам стоит освежить в памяти биографию вашего любимого человека, вплоть до мелочей. Кстати, именно мелочи могут вам в этот день особенно пригодиться. Если вы о них не вспомните в нужный момент, на вас в лучшем случае посмотрят с недоумением. Впрочем, звезды не прогнозируют сегодня у вас провалов в памяти.