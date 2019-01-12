Гороскоп на 12 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 7 и 8 лунный день.- Луна в Овне.

Гороскоп на 12 января 2019 Овен

Кармический день. Судьба сегодня припасет вам немало неприятностей и препятствий. Поэтому лучше отсидеться в уголке, чем лезть на рожон. Есть опасность того, что вы потеряете немалую сумму денег. Не форсируйте события. Время все расставит по своим местам.

Гороскоп на 12 января 2019 Телец

Сегодня у вас может появиться тенденция к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать вас до самого вечера. Если вы не найдете в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет — тут уж ничего не поделаешь.

Гороскоп на 12 января 2019 Близнецы

День требует особого внимания к здоровью и щадящих нагрузок. Вечером энергии будет с избытком, но и эмоций тоже; поэтому, выбирайте круг общения и занятия, которые вам всегда в радость. Удовольствие доставят мероприятия, где вы можете продемонстрировать свои таланты, эрудицию, посоревноваться, обрести единомышленников.

Гороскоп на 12 января 2019 Рак

Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.

Гороскоп на 12 января 2019 Лев

Сегодня вы будете не готовы считаться с мнением других, а проявление агрессии и тяга к лидерству способны осложнить взаимоотношения с окружающими людьми. Ваша убежденность в ошибочности мнения других людей может негативно сказаться на собственном финансовом благополучии и привести к крупным размолвкам с любимыми.

Гороскоп на 12 января 2019 Дева

Вы должны быть осторожны в денежных вопросах. Сегодня и в ближайшие дни вам лучше не иметь дела с чужими деньгами. Постарайтесь не распылять внимание на много объектов, хотя ваши интересы легко будут переключаться, а новости — отвлекать от текущих дел. Возможны встречи, получение важных сообщений, спонтанные совещания, важные личные контакты. Занимайтесь тем, что имеет очевидный практический смысл, и не витайте в облаках. Инициатива и напор могут привести к осложнениям.

Гороскоп на 12 января 2019 Весы

Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном месте.

Гороскоп на 12 января 2019 Скорпион

События, на которые в другой день вы и внимания бы не обратили, способны будут вмиг вывести вас из равновесия. Особенно это касается иронии с боку товарищей, а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент ваши эмоции не выплеснулись на чью-то голову, вам стоит их направить в безопасное русло.

Гороскоп на 12 января 2019 Стрелец

Сегодня могут выйти на поверхность проблемы, которые долгое время вы не хотели замечать. От того, как вы будете их решать, будет зависеть многое в вашем доме. Не пытайтесь свалить вину на других.

Гороскоп на 12 января 2019 Козерог

Сегодня в течение дня вам могут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у вас есть шанс вывести свои отношения на новый уровень, принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Если захотите просто себя порадовать, можно принести в дом котенка.

Гороскоп на 12 января 2019 Водолей

День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у вас обострится способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных и скользких тем.

Гороскоп на 12 января 2019 Рыбы

Сегодня вы будете обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого не придется что-то особенное говорить и делать — молчание может оказаться не менее интригующим, чем ваши слова. Используйте это в своих интересах., чего следует избегать, — это споров.