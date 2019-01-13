Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет убедить вас в том, что он вполне самостоятелен и прекрасно обходится без ваших советов, наставлений и пожеланий. Ему вполне достаточно того, что вам не все равно, что происходит в его жизни – ничего большего ему не надо.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Телец

Сегодня вам будет всё равно, что подумает широкая общественность о вас и о вашем любимом человеке. Что бы она ни подумала, главным для вас будет ваше и его счастье, а остальное по сравнению с этим окажется такой ерундой, что о ней и думать не захочется.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Близнецы

Сегодня вам стоит вспомнить рецепты вашей бабушки и приготовить по ним вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусное. Пусть он удивится вашим кулинарным способностям и, съев свежеполучившийся шедевр, почувствует, что любит вас еще больше, сильнее и глубже!

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Рак

В этот день вашему любимому человеку придется выполнить несколько не очень приятных обязательств, что в значительной мере скажется на его настроении. К сожалению, и на вашем тоже, ибо всеми своими переживаниями и нелицеприятными отзывами он будет щедро делиться с вами.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Лев

Сегодня ваш любимый человек будет с трудом понимать, что вы хотите ему сказать. В какой-то момент он может даже перестать уточнять детали и пытаться вникнуть в суть, и только и будет, что улыбаться и кивать вежливо. Постарайтесь этого не допустить ни в коем случае.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Дева

Сегодня вам нужно быть очень решительным, смелым и волевым человеком, чтобы построить свое личное счастье. Это окажется очень непростой задачей, и вам придется приложить к ее решению очень много усилий. Однако игра будет стоить свеч на сто процентов или даже на сто пятьдесят.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Весы

Сегодня для вас будет очень важно правильно рассчитать время. Если у вас это не получится, ваша личная жизнь окажется под угрозой. Возможно, ничего очень страшного с ней и не произойдет, но этот день окажется безнадежно испорченным и первым в списке тех, которые стоит забыть.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Скорпион

Сегодня ваши возможности будут совпадать с вашими желаниями во всем, в том числе и в личной жизни. Так что можете почувствовать себя вершителем, волшебником, великим магом и вообще кем хотите. Главное, использовать свое могущество себе же на пользу. Или своему любимому человеку – это на ваше усмотрение.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Стрелец

Сегодня вам не придётся объяснять вашему любимому человеку, почему вы собираетесь поступать тем или иным образом, почему вы хотите от него тех или иных поступков. Он и сам всё поймет прекрасно и будет поступать как раз так, как вам мечтается. Поэтому звёзды рекомендуют ценить момент.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Козерог

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется услышать от вас что-то еще помимо вашего стандартного набора комплиментов, который вы каждый день ему выдаете. Поэтому постарайтесь придумать что-нибудь новое, пикантное и оригинальное, что его приятно удивит.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Водолей

Еще не поздно все изменить, исправить, повернуть вспять. У вас с вашим любимым человеком еще может быть все хорошо. Сегодня судьба дает вам удивительный шанс, и если вы хотите его использовать – поторопитесь сделать это. В противном случае вы можете опоздать навсегда.

Любовный гороскоп на 13 января 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что именно следует делать дальше, как себя вести и что предпринимать, поскольку вы будете более чем самостоятельны в данном вопросе. Постарайтесь однако не пренебрегать его советами – на всякий случай.