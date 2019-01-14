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Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 93
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Овен


Во второй половине месяца звезды советуют вам не слишком-то зацикливаться на собственных заботах, а обратить повышенное внимание на то, что происходит в жизни любимого человека - на работе, в общении с родственниками и друзьями. Не исключено, что он столкнется с трудностями, говорить о которых не решится.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Телец


В плане начала новых романтических отношений наиболее удачна вторая половина месяца. Интересное знакомство с достойным претендентом на ваше сердце может произойти 15 или 16 числа, когда образуется аспект между дружественными планетами.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Близнецы


Для Близнецов, уже «плавающих в паре», вторая половина мая окажется очень гармоничным периодом. Отношения с партнером будут теплыми, доверительными. Ссоры если и предстоят, то будут настолько мелкими, что забудутся в тот же день. Чтобы так же гладко прошла вторая половина месяца, почаще напоминайте себе, что каждый человек имеет право на свободу выбора и принятие самостоятельных решений.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Рак


Что до свободных представителей знака Рак, благодаря возросшей притягательности, они имеют все шансы обзавестись сразу несколькими поклонниками. Скорее всего, предпочтение будет отдано тому, кто покажется наиболее выгодной партией в финансовом отношении.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Лев


Завязать серьезные отношения в начале июня будет непросто: вас бросает из крайности в крайность. Сегодня вы хотите семью и детей, а завтра - не обремененную ничем жизнь, полную флирта. Потенциальные кандидаты на роль спутника жизни как будто почувствуют это и предпочтут держаться подальше. Останется - до поры до времени - довольствоваться флиртом!


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Дева


Странное поведение кого-то из близких в первые дни июня будет обусловлено желанием привлечь ваше внимание. Найдите время для разговора по душам. Вероятно, вас попросят о помощи. Проявите участие в судьбе близкого!


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Весы


Не всегда обстоятельства будут складываться в вашу пользу, но это не повод бросать начатое. Сдаваться вообще не в вашем характере, но планеты в июне расположатся так, что уверенности и оптимизма в вас поубавится. Это временное явление - найдите в себе силы, чтобы сопротивляться унынию.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Скорпион


Вторая декада января - время перемен. Как бы настороженно вы к ним не относились, обновление неизбежно. Что-то должно уйти из вашей жизни, чтобы освободить место для нового. Откроются интересные возможности, появятся планы, идеи и мечты. С уверенностью смотрите в будущее! 18 января устройте генеральную уборку и избавьтесь от старых вещей, к чему призывает Луна.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Стрелец


Во второй декаде месяца вам предстоит столкнуться с несправедливым к себе отношением. Взывать к совести или давить на жалость будет бесполезно. Не давайте себя в обиду! Реагируйте агрессией на агрессию! Показав характер, вы тем самым осадите тех, кто пытался поступить с вами нечестно. Им ничего не останется, как попросить прощения.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Козерог


Помните о том, что каждый человек имеет право на свободу выбора и принятие самостоятельных решений. И ваш партнер - не исключение. Не требуйте от него отчетов о каждом сделанном шаге! Если вы не последуете этому совету звезд, то 16-18 января заметите, что любимый человек намеренно избегает вас.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Водолей


Благодаря тому, что фокус вашего внимания в январе будет перенесен с работы на семью, атмосфера в доме установится более теплая и гармоничная. По возможности организуйте большой семейный ужин, за которым соберите родственников и самых близких друзей. Вместе вы проведете волшебные часы и, вполне вероятно, установите новую традицию: собираться такой большой компанией хотя бы раз в месяц.


Любовный гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года Рыбы


На этой неделе, вам, скорее всего, окажется трудно усидеть на месте. Что ни день, то встреча с друзьями, поход в кино или театр либо просто прогулка по городу. Не исключено, что во время одной из таких прогулок и завяжется интересное знакомство! Куда заведет вас совместная прогулка - зависит исключительно от вашего настроя. Но знайте: перспективы однажды дойти до загса весьма неплохие.

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