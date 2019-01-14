Любовный гороскоп на сегодня 14 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Овен

Сегодня вам будет очень весело в компании вашего любимого человека и его друзей. Вы почувствуете себя своим среди этих замечательных людей и захотите приложить максимум усилий для того, чтобы задержаться среди них на как можно больший период времени.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторое стеснение по отношению к вам прежде чем решиться на то или иное действие, причём довольно невинное. Постарайтесь помочь ему раскрепоститься, подбодрив его словом или делом - как только вы умеете.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Близнецы

Если у вас с вашим любимым человеком проблемы, не спешите сбегать от него на край света. От этого проблем не убавится, они лишь законсервируются и будут потихоньку разъедать вас и вашу половинку изнутри. Лучше решить все сразу. Пусть и больно, зато правильно.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Рак

В этот день вашему любимому захочется добиться чего-то быстро, легко, без особого труда. Если вы ему не объясните сами, что таким образом у него ничего не получится. Ему придется столкнуться с глобальным разочарованием, которое повергнет его в депрессию, от которой откачивать его придется опять же вам.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Лев

Сегодня ваш любимый человек будет очень вас ревновать к вашему прошлому, будущему и настоящему. Постарайтесь доказать ему всю необоснованность его страхов, потому что иначе вам придется несладко от его подозрений, претензий и вечных вопросов. Спокойствие дороже.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Дева

Помните, как вы в детстве отмечали первый день нового учебного года? Почему бы не повторить то же самое в той же компании? Среди друзей вполне может оказаться тот человечек, в которого вы давно были влюблены, а с родственниками можно ради такого дела и вашу нынешнюю любовь познакомить. На волне хорошего настроения и ностальгии очень удачное знакомство может получиться.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Весы

Сегодня вы будете бояться всего неизвестного и непонятного, что будет происходить в вашей личной жизни или с вашим любимым человеком. А событий таких окажется немало. Впрочем, страх – чувство неконструктивное, лучше постараться от него избавиться любым способом.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Скорпион

Семейная жизнь Скорпионов сегодня не претерпит изменений, да и новостями баловать не будет. Ну и отлично, как известно, отсутствие новостей – отличная новость само по себе. А в следовании сложившемуся распорядку действий тоже ничего дурного нет.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Стрелец

Сегодня вы поймете, что никакое, даже самое сильное чувство, не стоит того, чтобы себя ломать, менять в себе что-то капитально или идти наперекор себе. В любой ситуации важно оставаться самим собой – а уж что на это скажет ваш любимый человек, вас волновать не должно.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Козерог

В этот день вы можете сделать множество ложных выводов из поступков интересующего вас лица, каждый из которых вас будет либо чрезмерно радовать, либо так же чрезмерно огорчать. И, заметьте, без каких бы то ни было оснований. Поэтому просто примите все как есть и не мудрствуйте лукаво.

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется нужным или логичным. Однако этому будет своё объяснение, которое в общем-то лежит на поверхности, если только захотеть его увидеть. Хватит ли ему желания?

Любовный гороскоп на 14 января 2019 Рыбы

Сегодня вам очень захочется пожаловаться вашему любимому человеку на несправедливость судьбы по отношению к вам, однако вряд ли он поймёт вашу печаль в полном объеме и сможет вас утешить должным образом. Может быть, стоит попробовать справиться со всем самостоятельно?