Гороскоп на неделю с 14 по 20 января 2019 года для всех знаков зодиака





Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Овна

Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Не исключены новые романтические знакомства. Во второй половине недели не следует брать кредиты и давать в долг.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Тельца

Особых изменений произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Идет удачное время для покупок, приятных посиделок в компании друзей. Не исключено интересное романтическое знакомство.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Близнецов

Постарайтесь не проявлять упорство в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Хорошее время для встречи со старыми друзьями - вы сможете получить от них интересную информацию. На работе все получится. Сейчас не стоит брать и давать деньги в долг, тем более - обращаться в банки за кредитом.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Рака

Звезды сулят вам необычные знакомства, получение новых знаний и развитие навыков. По максимуму удовлетворяйте свое природное любопытство и не переставайте удивлять близких людей и саму себя. Будьте готовы к тому, что на работе вам придется отстаивать свою точку зрения.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Льва

В решении всех вопросов действуйте нестандартно. Крепко держитесь за наработанные связи и проверенных в деле партнеров. В последних числах апреля возможны любопытные встречи и знакомства, увлекательные поездки. Будьте готовы к повышенному вниманию со стороны противоположного пола.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Девы

Блестящие карьерные перспективы открываются перед вами. Вскоре появятся новые друзья и близкие по духу люди, которые помогут вам найти в себе неожиданные таланты. Печалиться и грустить будет некогда. Так что если вдруг настроение испортится, вспомните о том, как много вам еще предстоит сделать.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Весов

Неделя подходит для любых, даже самых сложных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать мирно, конфликты закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание. Сейчас идет удачное время для новых знакомств.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Скорпиона

В этот период вам придется быть собранными и пунктуальными. От этого зависит то, как будут обстоять дела на работе. Лучше не накалять обстановку. Старайтесь обращать внимание на детали, - они будут важны. Больше времени уделяйте близким людям - это пойдет и им, и вам на пользу.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Стрелеца

Не удивляйтесь, если в ближайшее время внезапно начнется служебный роман. Вы и представить себе не могли, что такое возможно! Личные интересы в этот период ставьте превыше всего. Отбросьте на время альтруизм. Помогать другим хорошо, но сейчас больше всего в помощи будете нуждаться вы.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Козерога

Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы. Действуя по хорошо продуманному плану, вы добьетесь лучшего результата. Первая половина недели обещает приятные события на любовном фронте.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Водолея

Не отказывайтесь от новых идей, которые у вас появятся. Воплощенные в жизнь, они изменят ее к лучшему. Не выпускайте инициативу из своих рук. Особое внимание - старшим членам семьи. Кто-то может оговорить близкого вам человека. Не стоит доверять непроверенной информации, даже если вы знаете ее источник.

Гороскоп на неделю с 14 января по 20 января 2019 года для Рыб

Неделя пройдет в интенсивной работе. Много внимания придется уделить технике, документам, решению бухгалтерских или хозяйственных вопросов. В конце рабочей недели и в выходные дни не следует брать или давать в долг. Сейчас вы очень привлекательны для противоположного пола. Возможно интересное знакомство.