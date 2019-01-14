Гороскоп на 14 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 9 и 10 лунный день.- Луна в Овне.

Гороскоп на 14 января 2019 Овен

Сегодня старайтесь держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Напряжение в душе останется способно прорваться в какой-нибудь ссоре.

Гороскоп на 14 января 2019 Телец

Сегодня звезды предоставляют вам прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей и любых видов креатива, так что творческие люди будут чувствовать себя в своей стихии. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы — советуйтесь с ней как можно чаще.

Гороскоп на 14 января 2019 Близнецы

Сегодня велика вероятность имущественных и финансовых споров. Если они у вас давно назрели, то избегать их не стоит, однако следите, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край. В противном случае, конфликт может оказаться болезненным и затяжным.

Гороскоп на 14 января 2019 Рак

Сегодня в вас могут проснуться лидерские задатки. День наделяет способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться вам без особого труда: окружающие охотно поддержат вас во всех начинаниях.

Гороскоп на 14 января 2019 Лев

Этот день связан скорее с иллюзиями и напрасными надеждами, чем со значительными переменами к лучшему. Но не исключено и зарождение сильного чувства, которому вы поначалу даже будете сопротивляться. Возможно, скажется эмоциональная и физическая усталость. Не перегружайте себя работой, заработать лишнее все равно не удастся.

Гороскоп на 14 января 2019 Дева

Научитесь читать между строк и слушать «между слов», если не хотите, чтобы вашей наивностью и доверчивостью воспользовались нечестные люди, преследующие исключительно собственные интересы. Сегодня вы можете совершить ошибку, которая окажется судьбоносной, поэтому будьте на чеку.

Гороскоп на 14 января 2019 Весы

Этот день будет очень плодотворным, позволяющим укрепиться на занятых высотах, найти новых союзников и поставить те цели, к которым вы будете стремиться в течение всего года. Этот день очень хорош для решительных позитивных действий, которые вы давно планировали, но не решались осуществить.

Гороскоп на 14 января 2019 Скорпион

Сегодня постарайтесь защитить себя от стрессов любым способом: ведите здоровый образ жизни, не вступайте в конфликты, бывайте на свежем воздухе, находите возможность для релаксации. Общение с окружающими должно быть ровным, без вспышек гнева. Избегайте алкоголя, сегодня он может особенно навредить не только вашему здоровью, но и отношениям.

Гороскоп на 14 января 2019 Стрелец

Не затевайте революций и рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Гороскоп на 14 января 2019 Козерог

Сегодня звезды советуют вам отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет. Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Сегодня вы способны измениться и внести новое в свою жизнь, привнеся нее элементы непредсказуемости.

Гороскоп на 14 января 2019 Водолей

Сегодня вам не следует допускать преобладания негативных мыслей в разуме, а также требуется избегание контактов с неискренними людьми. Не стоит также проводить генеральную уборку и принимать гостей. Избегайте манипуляций с огнем.

Гороскоп на 14 января 2019 Рыбы

Это день, когда вы рискуете ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на вашем положении в обществе. Поэтому сегодня лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать вас, проверяя ваши нервы на прочность.