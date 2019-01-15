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Любовный гороскоп на сегодня 15 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 15.01.19
Просмотров: 97
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 15 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 15 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Овен


В этот день вы можете сделать множество ложных выводов из поступков интересующего вас лица, каждый из которых вас будет либо чрезмерно радовать, либо так же чрезмерно огорчать. И, заметьте, без каких бы то ни было оснований. Поэтому просто примите все как есть и не мудрствуйте лукаво.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Телец


В этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-нибудь интеллектуальную игру вроде шашек, шахмат или преферанса. Причем в этом случае главным будет не победа, а участие: вам не нужно доказывать, что вы умнее, вам просто стоит подчеркнуть ваше единение целей и замыслов.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Близнецы


Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо…


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Рак


Сегодня ваш любимый человек своим наличием разрушит большую часть ваших планов и может даже сбить расписание, к которому вы привыкли за довольно долгий промежуток времени. Впрочем, скорее всего, вы об этом не пожалеете. Разве что совсем чуть-чуть, для проформы.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Лев


Сегодня для вас главное – найти компромисс с вашим любимым человеком. Даже самые разные люди могут ужиться, если очень этого захотят, и если у вас в этот день прийти к консенсусу не получится – значит, кто-то из вас недостаточно страстно желал этого. Печально, но факт.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Дева


Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком посмотреть вместе какой-нибудь веселый, интересный и занимательный фильм, который обязательно поднимет ваше настроение и подкинет пару-тройку тем для дальнейшего обсуждения, а значит, сделает вас ближе друг другу.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Весы


Не заводите сегодня новых знакомств! Иначе проблемы со старыми неизбежны. В вашей половинке сегодня проснется жуткий ревнивец, и вас будут обвинять в неравнодушии даже к совершенно не обаятельному фонарному столбу. Придется целый день демонстрировать чудеса феноменальной верности.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Скорпион


Сегодня вашему любимому человеку будет недоставать чувства юмора, и даже вы не сможете с ним поделиться этим несомненно полезным качеством. Постарайтесь, однако, не шутить излишне сами, ибо несколько его обид легко отобьют у вас любовь к острословию надолго.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Стрелец


Сегодня вам не стоит гнаться за чем-то недосягаемым и нереальным. Вспомните о синице в руках и забудьте о журавле: в этот день он явно не будет вашей птицей. Впрочем, маленький шанс его поймать все же появится, но для этого необходимо быть абсолютно уверенным в своих силах.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Козерог


Ваше основное кредо сегодня - это искренность. Малейшее от него отступление чревато печальными последствиями, которые отразятся в первую очередь на ваших отношениях с вашим любимым человеком, поэтому стоит об этом помнить по возможности все время.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Водолей


Сегодня вы сами удивитесь тому, как у вас легко получается осуществлять ваши планы. Вам даже будет казаться, что весь этот мир пляшет под вашу дудку и играет исключительно по вашим правилам для того, чтобы доставить вам удовольствие. И ваш любимый человек в том числе.


Любовный гороскоп на 15 января 2019 Рыбы


Не стоит сегодня сильно рассчитывать на помощь вашего любимого человека: она будет больше напоминать медвежью услугу, нежели реальную подмогу. Так что если он вам вдруг задаст сакраментальный вопрос: «Тебе помочь или не мешать?» - ответьте лучше: «Не мешать».

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