Гороскоп на 15 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 10 и 11 лунный день.- Луна в Тельце.

Гороскоп на 15 января 2019 Овен

В этот день выплывают наружу любые недостатки ваших взаимоотношений, особенно свободных. Причиной могут стать взаимные материальные претензии, сексуальные проблемы, не согласованные вовремя планы на будущее. Овнам- родителям придется безотлагательно решить задачу, связанную с детьми. Несмотря на сложную обстановку, не затягивайте важные действия до вечера.

Гороскоп на 15 января 2019 Телец

Не думайте слишком много о деньгах. День благоприятен для общения с друзьями, иностранцами, родственниками, духовными единомышленниками. Если в подобных отношениях царит взаимопонимание, материальная сторона любого вопроса решится сама собой. Это хорошее время как для дорогих приобретений, так и для добровольных пожертвований.

Гороскоп на 15 января 2019 Близнецы

В глубине души вы креативная личность, но возможно, боитесь не получить должного признания. Используйте этот день именно для творческого саморазвития. Даже действия в одиночестве или в Сети станут реальным шагом, помогающим вам обрести уверенность в себе. День может оказаться значимым и полным впечатлений для Близнецов, переживающих влюбленность в коллегу.

Гороскоп на 15 января 2019 Рак

День обусловлен необычными событиями и сулит Ракам одни недоразумения. Все смешается в вашем рабочем коллективе, попробуйте, взять сегодня отгул. Если это получится, потратьте время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела.

Гороскоп на 15 января 2019 Лев

Забудьте о неприятностях, текущих, предстоящих и воображаемых. Ваше практическое творчество встретит симпатию и понимание у знатоков. Но вы не будете обойдены и вниманием более широкой публики, сможете представить перед ней свое творение в привлекательном и доступном виде. Любовное свидание вы можете организовать со всем размахом, который возможен при данных обстоятельствах.

Гороскоп на 15 января 2019 Дева

Пытаться завоевать дружбу Девы - занятие бесполезное. Бескорыстие, преданность, альтруизм для Дев - пустой звук. За каждое совершенное благое дело Дева хочет получить справедливую награду, поэтому самоотдачи и любви вы от нее не дождетесь. Они никогда не доверятся другому человеку и ваши душевные излияния им совершенно параллельны.

Гороскоп на 15 января 2019 Весы

Вы заметите, что изменения этого дня направлены скорее в лучшую сторону, чем в худшую. Тем не менее, приспособиться к ним будет непросто. Вы можете наговорить своим близким неожиданных слов, о которых тут же пожалеете. Утром вас может ошеломить смена настроений партнера, консультанта или супруга. Ваши и без того неустойчивые личные планы могут в очередной раз поменяться, причем вся ответственность за точное соблюдение правил вновь ляжет на ваши плечи.

Гороскоп на 15 января 2019 Скорпион

В мероприятиях, связанных с семейной жизнью, можно рассчитывать на одобрение и помощь домашних, родственников, соседей. А вот в том, что связано с документальным оформлением ваших инициатив, с законностью и соблюдением правил, не все так гладко, как хотелось бы.

Гороскоп на 15 января 2019 Стрелец

День хорош для деловых начинаний. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Выгодно продавать валюту.

Гороскоп на 15 января 2019 Козерог

Сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого! Кажется, вы задались целью избавиться ото всех его недостатков за один день и превратить его в человека вашей мечты. Но, во-первых, за один день существенных результатов вы все равно не добьетесь, а во-вторых, нудные лекции или ссоры – отнюдь не лучшее решение проблемы.

Гороскоп на 15 января 2019 Водолей

Интересы ваших детей (или вашего собственного мощного творческого проекта, замысла) противоречат будущему благополучию и безопасности существования. Решать эту задачу вам придется, подключая все известные вам факты, как прямые, так и косвенные. Попытавшись протолкнуть свою идею, вы сразу же встретите контраргументы, возражения, которые могут оказаться весьма эмоциональными, но при этом вполне справедливыми.

Гороскоп на 15 января 2019 Рыбы

Этот день станет еще одной важной вехой в истории ваших отношений. С каким чувством вы будете его вспоминать и захотите ли вы вообще это делать – зависит целиком и полностью от вас и вашего любимого человека. Вы в состоянии повлиять на сложившиеся обстоятельства и изменить их в вашу пользу.