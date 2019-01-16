Любовный гороскоп на сегодня 16 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Овен

В этот день звезды не рекомендуют выходить из дома или хотя бы отходить от него далеко. Если уж такое случится, постарайтесь не нарушать привычного маршрута, не разведывать новых земель. Подобные исследования могут неблагоприятно отразиться на вашей личной жизни.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Телец

Устройте маленький семейный вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Желательно детских сказок, чтобы создать атмосферу беззаботности, доброты, тепла и уюта, которой вам с вашим любимым человеком так не хватает в вашей повседневной жизни.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Близнецы

В ваши окна стучится ветер перемен! Впустить его или оставить снаружи - ваше дело. И вашего любимого человека, разумеется, тоже. Перемены обещают быть непредсказуемыми, и неизвестно, обрадуетесь вы им или нет. Так что действуйте на свой страх и риск. Доверьтесь интуиции, больше вам в этой ситуации ничего не поможет!

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Рак

Сегодня вам будет довольно трудно не разочароваться в вашем любимом человеке, ибо очень многое он, по вашему разумению, будет делать не так, как вам бы того хотелось. Постарайтесь быть терпимее: ссорами, криками и руганью вы всё равно ничего не добьётесь.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Лев

Сегодня вы непременно должны найти, что отпраздновать в тесном семейном кругу. Это может быть что угодно - от примирения после очередной ссоры до покупки чего-то значительного. Делать это следует за красивым столом, при свечах и под разговоры о возвышенном.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Дева

В этот день постарайтесь уделить вашей личной жизни как можно больше времени и сил. Это будет, конечно, непросто, однако игра будет стоить свеч, ибо ваш любимый человек оценит сполна ваши старания. А если его у вас пока нет – вполне может появиться.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Весы

Сегодня для вас очень важно будет почувствовать себя нужным вашему любимому человеку. Однако он может этого не понять, а посему свою привязанность к вам не демонстрировать. Постарайтесь показать ему, что вам грустно и одиноко без его внимания, ласки и заботы.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет очень непросто отказать вам в чём-то, даже если ваше желание будет для него невыполнимым или очень трудно выполнимым. Звёзды рекомендуют постараться не злоупотреблять его безотказностью и быть скромнее в желаниях.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Стрелец

Не бойтесь ваших оригинальных мыслей и идей, даже если они вам кажутся совершенно сумасшедшими. В любом случае, ваша половинка их поддержит и сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы они воплотились в жизнь. Если это, конечно, не идеи о скорейшем расставании навечно.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Козерог

Именно сегодня вам стоит наконец сделать решительный шаг, на который вы так долго не могли решиться. Если вам давно хотелось расстаться с вашим любимым человеком, начать встречаться с симпатичным вам представителем противоположного пола или сделать предложение руки и сердца, более подходящего дня не придумать.

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Водолей

Сегодня ваши разговоры с вашим любимым человеком будут напоминать монолог. Иногда вам вообще будет казаться, что он не слушает вас, а спит с открытыми глазами. Может быть, ему неинтересна тема или она кажется ему неактуальной? Может быть, он просто не понимает вашу терминологию?

Любовный гороскоп на 16 января 2019 Рыбы

Сегодня или никогда! В этот день вам необходимо сжать волю в кулак и высказать, наконец, вашему любимому человеку всё, что вы о нем думаете. Или сделать по отношению к нему то, что, честно говоря, сделать нужно было уже давно, но вы всё никак не решались. Решитесь же наконец! Звёзды желают вам удачи!