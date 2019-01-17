Гороскоп на 17 января 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 12 и 13 лунный день.- Луна в Близнецах.

Гороскоп на 17 января 2019 Овен

Во главе угла сегодня встанет общение. К вам огромными потоками будет литься информация, лишь успевайте получать и сортировать её. Постарайтесь направить полученные данные в правильное русло, используйте их с пользой для себя. Романтические свидания пройдут на высшем уровне, ваш избранник будет покорен вашими чарами. Если вам дорог этот человек, то дайте ему это почувствовать.

Гороскоп на 17 января 2019 Телец

Соберитесь: пора завершить все начатые ранее дела, довести их до победного конца. Не нужно сегодня начинать новые проекты, лучше разберитесь со своими «хвостами», тогда у вас появятся весьма светлые перспективы на будущее вашего карьерного роста.

Гороскоп на 17 января 2019 Близнецы

Вы сегодня инициативны, креативны и работоспособны. Не стесняйтесь высказывать свои идеи, рассказывайте о планах близким – все это будет интересно окружающим вас людям, и хорошо продемонстрирует вашу творческую натуру.

Гороскоп на 17 января 2019 Рак

Сегодня нужно будет выбрать: свобода действий во всех отношениях или поддержка союзников. Вы с легкостью справитесь с любым делом, и сделаете это своими силами, так что необходимо будет выбирать, что вам дороже, так как друзья могут не одобрять некоторые ваши вольности.

Гороскоп на 17 января 2019 Лев

В этом дне объединятся головокружительные победы и обидные поражения. Старайтесь не начинать новых дел, доделывайте старые проекты, требующие доработки. Вы сможете добиться некоторых успехов, и при этом весьма значительных.

Гороскоп на 17 января 2019 Дева

Пора заняться чем-то новым, и день идеально подходит для этого. Ваш новый проект будет интересным и достаточно сложным, нужно будет приложить все свои силы для его реализации, но это лишь подстегнет вас на более активные действия, поэтому готовьтесь к тому, что скоро ваша жизнь станет ещё более интересной.

Гороскоп на 17 января 2019 Весы

Этот день вам следует посвятить поискам новой информации. Постарайтесь не рассчитывать на помощь со стороны. С самого утра набросайте себе в голове примерный план действий, сопоставив собственные возможности с желаниями. Вечер следует посвятить отдыху.

Гороскоп на 17 января 2019 Скорпион

Сейчас все ваши действие на работе, будь то доклады, отчеты и вся документация, должны быть приведены в идеальное состояние, ибо любая неточность и уж тем более подделка самым пагубным образом могут отразиться как на репутации вашей фирмы в целом, так и на вашей карьере в частности.

Гороскоп на 17 января 2019 Стрелец

Не торопитесь сегодня убегать с работы, даже если по окончании дня вас ждет что-то особенно интересное. Наверняка именно к концу дня произойдет что-то такое, ради чего вам стоило в этот день в принципе приходить в офис. Вы не должны такое пропустить!

Гороскоп на 17 января 2019 Козерог

Для Козерогов сегодня много значит дружеская поддержка, человеческое участие. Наличие обратной связи сделает более эффективными любые усилия, придаст вам вдохновения в стремлении освоить незнакомую область задач. Это подходящий момент для вступления в новое сообщество, перехода на другое место работы.

Гороскоп на 17 января 2019 Водолей

У Водолеев, особенно творческого склада, сегодня вызовет повышенный интерес виртуальная реальность. Мысли и образы, которые вы не можете выразить открыто, могут найти выход в электронных контактах. Возможности, предоставленные Интернетом, вы можете использовать как в служебных, так и в личных целях. День подходит для сетевых знакомств, дистанционного обучения и консультирования.

Гороскоп на 17 января 2019 Рыбы

Сегодня многим Рыбам присущи гостеприимство, чувствительность, доброта, великодушие. Возможен ностальгический настрой, чувство вины или незавершенности. Если у вас мягкий характер, не помешает быть немного тверже и вовремя говорить «нет» (в том числе, самым близким людям). В то же время, есть вероятность самомнения, самообмана, упорства в заблуждениях, фанатизма.