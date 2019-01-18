Любовный гороскоп на сегодня 18 января 2019 года для всех знаков зодиака





Любовный гороскоп на 18 января 2019 Овен

Звезды расположены к вам, и ваши усилия не пропадут напрасно. Если вы собираетесь на свидание с любимым человеком, оно обещает пройти на все сто, обогатив вас обоих новыми ощущениями, подарив вам нежность и гармонию чувств. Если же вы пока одиноки, у вас есть шанс встретиться с интересным человеком и провести в его обществе теплый, непринужденный вечер.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Телец

В последнее время вы слишком стремились управлять всем, что касается отношений и чувств, борясь за свое счастье. Иногда такая тактика действительно полезна, однако есть смысл махнуть на все рукой. Не давите на других, не настаивайте на своем. Если ситуация складывается против вас, завтра лучше просто отойти в сторонку и оглянуться вокруг: возможно, вместо того, чтобы пытаться склеить старое, вам стоит попытать счастья в каком-нибудь другом месте?

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Близнецы

Вам кажется, что вы с вашим любимым человеком и так постоянно находитесь на связи – перезваниваетесь в течение дня, шлете шутливые СМС или общаетесь по аське? Но бумага имеет особые, почти волшебные свойства. Доверьте ей свои чувства, и вы сможете убедиться в этом.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Рак

Возможно, вы скептически относились к каким-то идеям и планам своего партнера, однако завтра у вас будет шанс убедиться в его правоте. Ваш любимый человек способен чувствовать даже тонкие нюансы ваших взаимоотношений, так что поговорите с ним завтра о том, что вас волнует, – он способен дать действительно дельный совет.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Лев

Считается, что отношения и чувства – это та область, где надо доверять лишь своему сердцу. Однако если вы зашли в тупик или не знаете, как вести себя дальше, завтра можете принять во внимание опыт тех, кто согласен им с вами поделиться. Возможно, вам повезет, и вам дадут готовый дельный совет. А даже если нет – в разговоре вам может прийти в голову отличная идея, которой есть смысл воспользоваться.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Дева

Безусловно, вы не обязаны уступать своему любимому человеку всегда и даже можете немного поспорить с ним о том, как провести выходные или какие покупки сделать. Однако если вы увидите, что он воспринял что-то слишком близко к сердцу – не стоит дразнить его и играть на его нервах, для этого не лучший день. Уступите ему или хотя бы сделайте вид. А еще лучше – найдите вариант, который устраивает вас обоих.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Весы

Если решение уже созрело в вашей голове и, главное, в вашем сердце, значит, сейчас самое время действовать. Смело идите вперед, и будь что будет! Только один совет: в делах любовных не путайте решительность с безрассудством. Отличный день не для отчаянных экспромтов, а для претворения в жизнь хорошо продуманных планов, которые вы вынашивали уже давно.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Скорпион

Возможно, в последнее время вам уже начало казаться, что все напрасно, и ваша цель недостижима. Однако вы действовали в нужном направлении и уже завтра, если будете внимательны, сможете увидеть в отношениях со своим любимым человеком прогресс. Не опускайте рук, действуйте, и задача, которую вы перед собой поставили, окажется вам по плечу.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Стрелец

Если вы чувствуете, что вместе со своим любимым человеком находитесь на перепутье, завтра вам надо честно поговорить об этом, вместе решив, куда двигаться дальше. Предельная откровенность со своим партнером поможет вам найти нужное решение. Главное – не скатываться к взаимным обвинениям, иначе такой важный для вашей судьбы разговор грозит перерасти в банальную ссору.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Козерог

Даже если у вас имидж Снежной Королевы, вам будет трудно скрывать свои чувства за неприступной маской. Что-то волшебное будет разлито в воздухе, заставляя вас отвечать улыбкой на улыбку и использовать весь арсенал своего очарования в отношении тех, кто вам симпатичен. Благодаря такому игривому настрою, завтра вы можете околдовывать и разбивать сердца!

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Водолей

Звезды делают этот день идеальным для теплого, душевного общения, которое способно растопить любой лед (если он присутствует в ваших отношениях) и придать романтическую изюминку даже самому невинному разговору.

Любовный гороскоп на 18 января 2019 Рыбы

В попытке все на свете успеть, нередко просто не остается сил на спокойное общение. А ведь так приятно просто провести весь вечер рядом, держась за руки и болтая ни о чем! Звезды склоняют вас заняться вместе со своим избранником именно таким счастливым.