Гороскоп на 18 января 2019 года для всех знаков зодиака





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- растущая Луна.- 13 и 14 лунный день.- Луна в Близнецах.

Гороскоп на 18 января 2019 Овен

Овны сегодня нуждаются в информационном обмене по практическим поводам, в совете или присутствии друга. Отправляться на мероприятие, на поиски, в рейд по магазинам лучше не в одиночку, а со спутником. Возможны удачные приобретения модных новинок и сделанных со вкусом вещей.

Гороскоп на 18 января 2019 Телец

Вторая половина дня сулит Тельцам раскрытие тайны, прилив вдохновения, подъем эмоциональности и чувственности. Вас может поразить мистическое совпадение. Возможно погружение в прошлое, желание закончить старое дело, не исключена сильная тяга к музыке. Наиболее точные подсказки даст чутье.

Гороскоп на 18 января 2019 Близнецы

Близнецы сегодня способны трудиться в поте лица до ночи, либо загрузить работой своих подчиненных, друзей, помощников. Возможен напряженный режим дня в связи с разъездами, решением экстренных задач, помощью другим людям, необходимостью выполнить в срок большой объем работы или устранить критические погрешности.

Гороскоп на 18 января 2019 Рак

Внешние обстоятельства вызывают напряжение, смешанное с удовольствием. Обращайте внимание на поступающую информацию, ведите переписку. Сейчас могут проясниться некоторые детали, которые помогут вам укрепить свои позиции в перспективе. В живом общении старайтесь не навязывать свое мнение, ищите компромиссы.

Гороскоп на 18 января 2019 Лев

Львам звезды рекомендуют навести порядок везде, где это возможно в данный момент, а также советуют не поддаваться иллюзиям и манипуляциям. Ясность в мыслях и в отношениях, конкретика в планах, порядок в быту положительно повлияют на ваш настрой, помогут избежать рисков, халтуры, ненадежных союзов. Нежелательны мероприятия романтического характера.

Гороскоп на 18 января 2019 Дева

Девы проведут день хорошо, если не станут зацикливаться на пессимистичных мыслях, заколдованном круге вопросов без ответов. Если подводит настроение, отвлечься и забыться вам поможет интересное увлечение, посильное добровольное участие в общих делах. Поднять тонус можно за счет контакта с домашними животными.

Гороскоп на 18 января 2019 Весы

Весам звезды советуют не обольщаться случайными удачами и помнить, что для каждой ситуации нужны свои ключи. То, что помогло вам решить один блок задач, может оказаться непригодным для решения другого. Также, вам не стоит менять что-либо в отношениях: хороший помощник или товарищ по авантюрным приключениям может оказаться ненадежным партнером.

Гороскоп на 18 января 2019 Скорпион

Сегодня весь рабочий день в вашем распоряжении. Ничего экстраординарного или неожиданного не предвидится, поэтому вы можете в кои-то веки просто наслаждаться тишиной и спокойствием в своем офисе. Получайте удовольствие от ещё одного прожитого дня.

Гороскоп на 18 января 2019 Стрелец

Если утро выдалось безмятежным, не стоит спешить с выводами: вдохновение и авантюризм могут посетить вас ближе к ночи. В этом случае, стоит быть осторожнее, например, контролировать свои капризы и страстные порывы, избегать опасных мест, быть аккуратнее с техникой, инструментами.

Гороскоп на 18 января 2019 Козерог

Это подходящий день для нового поворота в делах, для смены образа жизни, типа мышления, стиля общения, круга интересов. Предпочтение стоит отдать контактам, полезным в ближайшей перспективе, и информации, которую можно сразу применить в конкретных целях.

Гороскоп на 18 января 2019 Водолей

Жизненный тонус невысок, есть опасность переутомления и недомоганий. Постарайтесь сосредоточиться на работе: ситуация, сложившаяся в профессиональной сфере, требует серьезного и ответственного подхода. Это не самый удачный день для проведения презентаций, посещения семинаров, повышения квалификации.

Гороскоп на 18 января 2019 Рыбы

День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Достаточно идти по избранному пути, не обращая внимания на провокации недоброжелателей, чтобы избежать неприятностей и расставленных ловушек. Особам непостоянным, метущимся и неуверенным в себе придется труднее.