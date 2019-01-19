Любовный гороскоп на сегодня 19 января 2019 года для всех знаков зодиака





Любовный гороскоп на 19 января 2019 Овен

Сегодня у вас будет хватать времени на всё, кроме семьи и личной жизни. С одной стороны, любящих вас людей это может обидеть. А с другой, вы успеете сегодня так много, что потом сможете уделять обиженным гораздо больше сил и внимания. Обязательно объясните им это.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Телец

Вам сегодня станет грустно. В вашей жизни заканчивается какой-то очень важный и очень хороший период. Главное, чтобы ваша грусть не сублимировалась в раздражение на окружающих в общем и на вашего любимого человека в частности. Они ни в чем не виноваты. Они-то рядом с вами остаются...

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Близнецы

Пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем (принцессой) незначительны. Звезды в этом уверены почти на сто процентов, но это не значит, однако, что не надо особенно заботиться о своей внешности. А вдруг именно касательно вас звезды ошибаются?

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Рак

Даже если у вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем вашего любимого человека, сделать это просто необходимо. Иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет вас вникать: улыбайтесь и кивайте.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Лев

Если вы твёрдо решили расстаться – нужный час пришёл. Поговорите с вашей уже бывшей половинкой спокойно и по душам. Не заставляйте её гадать, почему вы уходите. Объясните по пунктам. Это будет полезно и вам, и ей и позволит больше никогда не совершать подобных ошибок.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Дева

Пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу. Вас подстерегает столько неожиданностей, как приятных, так и не очень, что лучше просто готовиться ко всему и ничему не удивляться. Впрочем, удивление не помешает вам испытать удовольствие от происходящего. Наоборот, даже этому поспособствует.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Весы

Сегодня вы вполне можете перепутать одного вашего любимого человека со вторым или с пятым, смотря сколько таковых у вас имеется в наличии. Придётся держать в голове, кому что вы рассказывали и, самое главное, кого как зовут. Потому что если вы это перепутаете – проблем потом не оберётесь.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет поверить в то, что вы не обманываете его ни в чем. Что вы с ним абсолютно искренни и целиком и полностью перед ним открыты. Постарайтесь каким-то образом это доказать, иначе вы можете потерять его доверие очень надолго.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет поверить в то, что вы не обманываете его ни в чем. Что вы с ним абсолютно искренни и целиком и полностью перед ним открыты. Постарайтесь каким-то образом это доказать, иначе вы можете потерять его доверие очень надолго.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Козерог

Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы - а вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку не захочется о чем-то вас просить и уговаривать вас на что-то. Он будет терпеливо ждать, пока вы сами уговоритесь и согласитесь, а если такового чуда не произойдет, сильно на вас обидится, потому что ожидания не совпадут с результатом.

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Рыбы

Сегодня постарайтесь быть максимально честны с вашим любимым человеком. Любая попытка что-либо утаить обернётся серьёзными проблемами в будущем. Правду говорить далеко не всегда легко и приятно, но иногда легкость и приятность – не главные критерии в выборе правильной линии поведения.