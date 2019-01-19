Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на сегодня 19 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 19 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 110
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Любовный гороскоп на сегодня 19 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 19 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 19 января 2019 Овен


Сегодня у вас будет хватать времени на всё, кроме семьи и личной жизни. С одной стороны, любящих вас людей это может обидеть. А с другой, вы успеете сегодня так много, что потом сможете уделять обиженным гораздо больше сил и внимания. Обязательно объясните им это.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Телец


Вам сегодня станет грустно. В вашей жизни заканчивается какой-то очень важный и очень хороший период. Главное, чтобы ваша грусть не сублимировалась в раздражение на окружающих в общем и на вашего любимого человека в частности. Они ни в чем не виноваты. Они-то рядом с вами остаются...


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Близнецы


Пожалуй, сегодня ваши шансы на встречу с прекрасным принцем (принцессой) незначительны. Звезды в этом уверены почти на сто процентов, но это не значит, однако, что не надо особенно заботиться о своей внешности. А вдруг именно касательно вас звезды ошибаются?


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Рак


Даже если у вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем вашего любимого человека, сделать это просто необходимо. Иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет вас вникать: улыбайтесь и кивайте.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Лев


Если вы твёрдо решили расстаться – нужный час пришёл. Поговорите с вашей уже бывшей половинкой спокойно и по душам. Не заставляйте её гадать, почему вы уходите. Объясните по пунктам. Это будет полезно и вам, и ей и позволит больше никогда не совершать подобных ошибок.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Дева


Пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу. Вас подстерегает столько неожиданностей, как приятных, так и не очень, что лучше просто готовиться ко всему и ничему не удивляться. Впрочем, удивление не помешает вам испытать удовольствие от происходящего. Наоборот, даже этому поспособствует.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Весы


Сегодня вы вполне можете перепутать одного вашего любимого человека со вторым или с пятым, смотря сколько таковых у вас имеется в наличии. Придётся держать в голове, кому что вы рассказывали и, самое главное, кого как зовут. Потому что если вы это перепутаете – проблем потом не оберётесь.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Скорпион


Сегодня вашему любимому человеку непросто будет поверить в то, что вы не обманываете его ни в чем. Что вы с ним абсолютно искренни и целиком и полностью перед ним открыты. Постарайтесь каким-то образом это доказать, иначе вы можете потерять его доверие очень надолго.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Стрелец


Сегодня вашему любимому человеку непросто будет поверить в то, что вы не обманываете его ни в чем. Что вы с ним абсолютно искренни и целиком и полностью перед ним открыты. Постарайтесь каким-то образом это доказать, иначе вы можете потерять его доверие очень надолго.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Козерог


Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы - а вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Водолей


Сегодня вашему любимому человеку не захочется о чем-то вас просить и уговаривать вас на что-то. Он будет терпеливо ждать, пока вы сами уговоритесь и согласитесь, а если такового чуда не произойдет, сильно на вас обидится, потому что ожидания не совпадут с результатом.


Любовный гороскоп на 19 января 2019 Рыбы


Сегодня постарайтесь быть максимально честны с вашим любимым человеком. Любая попытка что-либо утаить обернётся серьёзными проблемами в будущем. Правду говорить далеко не всегда легко и приятно, но иногда легкость и приятность – не главные критерии в выборе правильной линии поведения.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Любовный гороскоп на сегодня 16 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 16 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 12 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 12 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 11 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 11 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 10 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 6 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 3 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 3 января 2019 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: